Един загинал, четирима ранени при украински удар с дронове в руската Самарска област

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Един човек е загинал и четирима са ранени в резултат на удари с дрон в руската Самарска област, съобщи губернаторът ѝ Вячеслав Фьодоришчев, цитиран от ТАСС.

„С прискърбие съобщавам, че при подла атака на ВСУ на територията на Самарска област загина един човек. Това е тежка и невъзстановима загуба. Поднасям искрени съболезнования на роднините и близките. Също така четирима души получиха наранявания в различна тежест. Оказва им се цялата необходима помощ в нашите медицински учреждения", написа той на канала си в социалната мрежа „Макс".

Той допълни, че спешните служби ликвидират последиците от нападението. По-рано Фьодоришчев съобщи за повредени жилища и автомобили в резултат на снощна атака срещу промишлен обект в областта.

По-рано местните власти, цитирани от Ройтерс, съобщиха, че трима души са загинали в централния украински град Днепър, а още шестима са ранени.