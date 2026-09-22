Разбиха мащабна схема в Северна Гърция: стоки от България и щети за над 11 млн. евро

Мащабна схема с фирми фантоми, подставени лица и внос на стоки от България е разкрита в Северна Гърция. До момента са арестувани петима души, а имената на поне още 20 лица фигурират в материалите по разследването, съобщават гръцки медии.

Според разследващите мрежата е действала чрез последователно създавани дружества. Когато една фирма натрупвала данъчни задължения и прекратявала дейността си, на нейно място се появявала друга, чрез която търговията продължавала.

Като управители и законни представители били вписвани различни лица, за част от които се проверява дали са били използвани само формално като "подставени лица". Разследващите се опитват да установят кой действително е контролирал компаниите и финансовите им операции.

Особен акцент в разследването е поставен върху вноса на стоки от България. По данни, цитирани от гръцката преса, част от продукцията е влизала в Гърция без необходимите документи, след което е била пласирана на гръцкия пазар чрез свързаните с мрежата дружества.

Щетите за гръцката държава от неплатени данъци и ДДС се изчисляват на повече от 11 млн. евро. Според разследването избягването на данъчните задължения е позволявало стоките да бъдат предлагани на по-ниски цени.

За предполагаеми организатори са разследвани двама души, за които властите смятат, че са координирали дейността на мрежата и използването на различни дружества и формални представители.

Освен петимата арестувани, се проверява участието на поне още 20 лица. Гръцките власти уточняват ролята на всеки от тях, като присъствието на име в материалите по делото само по себе си не означава установена вина.

Разследването на звеното за борба с организираната престъпност в Северна Гърция продължава. Проверяват се банкови операции, фирмени връзки и данъчни документи, като не се изключват нови арести.