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Литва има планове за евакуация в случай на нападение от Русия

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Премиерът на Литва Миндаугас Синкявичюс Кадър: @NaujienųPortalas, youtube

Премиерът на Литва Миндаугас Синкявичюс заяви пред Би Би Си, че страната му е изготвила планове за евакуация пред лицето на заплахите от Русия, но добави, че литовците "няма да се предадат", ако бъдат нападнати.

Литовският премиер заяви в предаването "Нюзнайт", че литовците се чувстват "постоянно заплашени" от Русия отчасти заради дронове, навлизащи във въздушното пространство на страната. Той каза, че ако страната му бъде нападната, "литовците ще се бият", но има и планове за "различни сценарии" и даде пример за "плавно" извеждане на възрастни граждани от градовете и избягване на задръствания.

Литва, която е член на НАТО, споделя сухопътна граница с руския анклав Калининград, припомни Би Би Си.

Миндаугас Синкявичюс също така заяви, че Обединеното кралство се нуждае от "промяна в начина на мислене" по отношение на подхода си към отбраната, като отбеляза, че Литва е "по-близо до границата и по-близо до заплахата".

Интервюто на литовския премиер идва само седмица, след като пилоти на изтребители на НАТО свалиха дрон, който навлезе във въздушното пространство на Литва.

Въпреки че произходът на дрона не е потвърден, министърът на отбраната на Литва Робертас Каунас заяви за Би Би Си, че той е дошъл откъм Беларус, съсед на Литва и ключов руски съюзник.

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че благодарение на бързите и професионални действия на литовските и италианските сили НАТО за пореден път е демонстрирал готовността си да защити въздушното си пространство.

Москва не коментира инцидента.

Премиерът на Литва Миндаугас Синкявичюс Кадър: @NaujienųPortalas, youtube

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