Тръмп отменил в последния момент атаката срещу хутите

Военните ръководители на САЩ са разделени по въпроса дали президентът Доналд Тръмп трябва да въвлече американските сили в конфликта между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен. Това съобщават пред NBC News двама американски представители.

Част от висшите военни са изразили пред ръководството на Пентагона и представители на администрацията опасения, че откриването на нов фронт в региона би било грешка. Сред аргументите им са намаляващите запаси от отбранителни и далекобойни оръжия на американската армия. Те посочват и че хутите не са атакували американски кораби.

Други военни ръководители подкрепят нанасянето на удари. Според тях САЩ трябва да помогнат на Рияд да отговори на атаките на хутите срещу Саудитска Арабия, както и на твърдението на групировката, че е свалила саудитски изтребител F-15 – действие, което поставя под въпрос въздушното превъзходство на Саудитска Арабия над Йемен.По информация на двамата представители Тръмп първоначално е наредил американските удари срещу хутите да започнат около 17:00 часа източноамериканско време в неделя. Малко след 14:00 часа обаче военните са били уведомени, че заповедта е отменена.

Един от представителите е заявил, че Тръмп не е изключил възможността за бъдещи военни действия.

Високопоставен американски военен ръководител в региона е предупредил, че действия срещу хутите могат да създадат „неограничен риск" за американските военнослужещи в други части на Близкия изток, както и за по-широката американска операция, свързана с войната с Иран. Сред тези дейности са военноморската блокада и операциите по сигурността в Ормузкия проток.

Същият военен е посочил, че американските сили все пак биха могли едновременно да продължат операцията срещу Иран и да нанесат удари срещу хутите, като част от рисковете бъдат ограничени.

До четвъртък Тръмп е проявявал малък интерес към пряка американска намеса. Тогава саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман му се е обадил по телефона и е заявил, че кралството „не може да успее само".

Телефонният разговор е последвал серия от събития, включително атаки на хутите срещу саудитска инфраструктура, твърдението за сваления F-15 и заплахи на групировката да поеме контрола над петролната индустрия на Йемен.

След разговора Тръмп е наредил на военните да представят нови варианти за удари. Председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн е свикал извънредна среща в 18:00 часа в строго охраняваната зала „Танк" в Пентагона. Заради срещата той е отменил планираното си пътуване до Копенхаген за среща с началниците на отбраната на страните от НАТО.

От четвъртък насам военните са представили на Тръмп няколко варианта за ограничаване на възможностите на хутите и спиране на настъплението им. Според един от американските представители Пентагонът разполага с достатъчно сили в региона, за да предприеме действия при получаване на заповед.

The New York Times съобщава отделно, че военните командири вече са одобрили списъци с цели и че военнослужещи са започнали да товарят боеприпаси на определени самолети, преди Тръмп да спре операцията.

Първоначално президентът е бил против нанасянето на удари по време на срещи със свои съветници в сряда, но е променил позицията си след разговора със саудитския престолонаследник.Разногласията в Пентагона показват сложната ситуация, пред която е изправена администрацията на Тръмп. САЩ продължават военните си действия срещу Иран, докато едновременно с това се сблъскват с недостиг на някои оръжия и с натиска на ключовия си съюзник в Персийския залив за по-пряка подкрепа.

Напрежението между Вашингтон и Рияд заради войната с Иран не е ново. През май Саудитска Арабия беше изненадана от изявление на Тръмп за американска помощ при преминаването на кораби през Ормузкия проток. В отговор Рияд преустанови използването на свои бази и въздушно пространство от американските военни, след което Тръмп внезапно оттегли решението си.

Въпреки това САЩ продължават да подкрепят Саудитска Арабия чрез обмен на разузнавателна информация, помощ при планирането, разположени в региона военни съветници и определена логистична подкрепа.

Между 100 и 200 американски военни съветници в момента се намират в Саудитска Арабия, където предоставят информация за целите и геопространствени разузнавателни данни в подкрепа на саудитските операции срещу хутите, съобщава CNN. Рияд обаче многократно е настоявал Вашингтон да направи повече, включително да окаже пряка помощ при въздушни удари.Напрежението ескалира през уикенда, след като хутите заявиха, че в събота са използвали ракети и дронове, за да атакуват „чувствителни" обекти в Рияд и съоръжение на Saudi Aramco в йеменския град Янбу на Червено море – важен център за износ на петрол.

Групировката също така е предприела бързо настъпление с цел да установи контрол над протока Баб ел Мандеб. Това представлява сериозно предизвикателство за Саудитска Арабия, която разчита на маршрута през Червено море, след като Ормузкият проток до голяма степен е станал недостъпен заради войната с Иран.

Хутите установиха контрол над голяма част от Йемен след кръвопролитната гражданска война през 2014 г. срещу коалиция, подкрепяна от Саудитска Арабия. През 2022 г. беше постигнато крехко примирие с йеменското правителство с посредничеството на ООН.

Миналата година Тръмп обяви примирие с хутите след седмици на интензивни американски удари срещу групировката. Съгласно договореността САЩ преустановиха военните действия, а хутите спряха атаките срещу американски кораби.

Представители на хутите заявиха, че постигнатото през 2025 г. примирие със САЩ продължава да е в сила и че групировката няма намерение да атакува американското корабоплаване.

По-рано този месец Тръмп заяви, че администрацията му поддържа преки комуникационни канали с хутите.

„Хутите ни се обадиха и не искат да воюват с нас", каза президентът.

„Те много предпочитат да не се намесваме", добави той.

Последните трансгранични атаки на хутите са довели до ранени цивилни в Южна Саудитска Арабия, докато подновените бойни действия са нарушили корабоплаването и са принудили цивилни в Йемен да напуснат домовете си.

Според двамата американски представители някои от тези служители са изразили частно опасения, че отказът от по-твърди действия би бил възприет като изоставяне на важен регионален съюзник.