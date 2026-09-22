Общо 11 са ранените при стрелбата близо до гимназия в Турция, задържан е 15-годишен

Броят на ранените след стрелбата близо до професионална гимназия в община Тургутлу в югозападния турски окръг Маниса тази сутрин достигна 11 души, като двама от тях са в критично състояние, съобщи турският министър на правосъдието Акън Гюрлек, цитиран от ТРТ Хабер.

Според съобщение на местните власти сигнал за стрелба в района на гимназията в Тургутлу е подаден тази сутрин около 08:00 ч. местно (и българско) време, като на място незабавно са изпратени полицейски и медицински екипи. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как младо момче обикаля с дългоцевно оръжие в ръка в района на стрелбата.

По информация на в. „Йени шафак" във връзка със стрелбата полицията е задържала 15-годишен младеж, който се опитал да избяга от мястото на инцидента и за когото се предполага, че е открил огъня. Мотивите за стрелбата все още не са изяснени, като по случая е започнато служебно разследване.

По информация на ТРТ Хабер заради случилото се към Маниса незабавно са се отправили турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз, турският вътрешен министър Мустафа Чифтчи и турският министър на образованието Юсуф Текин.

По-рано тази година в Турция имаше два случая на стрелба в училища в страната. През април 14-годишен ученик откри стрелба в две класни стаи в училището си в югоизточния окръг Кахраманмараш, убивайки десет ученици и учители и ранявайки други 13 души. Нападателят беше убит от полицията.

Ден по-рано 16 души, предимно ученици, бяха ранени, след като бивш ученик откри стрелба в гимназия в съседния окръг Шанлъурфа. По-късно нападателят се самоуби.

Заради смъртоносните инциденти правителството предприе допълнителни мерки за сигурност през тази учебна година, сред които и засилен контрол на носенето на оръжие.