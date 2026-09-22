Гордан Радман в Ню Йорк: Хърватия подкрепя справедлив процес на разширяване на ЕС

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Хърватският външен министър Гордан Гърлич Радман участва в среща в рамките на инициативата „Приятели на Западните Балкани" в Ню Йорк, съобщи агенция ХИНА. Срещата се проведе в кулоарите на седмицата на високо равнище на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, а неин домакин беше италианският премиер Антонио Таяни.

Гърлич Радман е в Ню Йорк от неделя за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Инициативата „Приятели на Западните Балкани" беше създадена през 2023 г. от седем държави – членки на ЕС, които подкрепят страните кандидатки за членство в съюза по пътя им към реформи.

В Ню Йорк Радман е потвърдил подкрепата на Хърватия за „надежден, справедлив и основан на постиженията процес на разширяване на ЕС", като е подчертал, че „постепенната интеграция трябва да служи като мост към членството, а не като негов заместител".

Хърватският първи дипломат е отбелязал, че „регионалното сътрудничество, добросъседските отношения, помирението и съгласуването с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС са от съществено значение за устойчивия напредък към членство".

Следващата среща в рамките на инициативата ще се състои в Атина по време на ротационното й председателство на Европейския съюз през втората половина на 2027 г.