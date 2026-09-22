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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23604198 www.24chasa.bg

Белгийската управляваща коалиция спори как да се справи с високите цени на горивата

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Брюксел Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Управляващата коалиция в Белгия води спор как да се справи с високите цени на горивата, съобщиха местни медии. Водещата партия "Нов фламандски алианс" (НФА) настоява за строги бюджетни мерки, докато партньорите от "Реформаторско движение" предлагат намаляване на акцизите.

Реформаторите са на мнение, че акцизите трябва да се понижават автоматично след определен ценови праг. НФА е на мнение, че за да се осигурят бюджетни спестявания от 10 милиарда евро до края на мандата, подобна стъпка не е възможна. Двете партии водят спор и за ставката на ДДС, която в Белгия се прилага в различен размер спрямо отделните групи стоки.

Според реформаторите бюджетът може да понесе намаляване на акцизите на горивата заради допълнителните приходи, осигурени с ръста на цените. НФА отбелязва, че ако това се направи, бюджетът би губил по 200 милиона евро на месец. Според представители на останалите партии в правителството мярката с акцизите може да бъде въведена, ако реформаторите направят други отстъпки, свързани с бюджетните разходи.

В последната седмица цената на дизела в Белгия премина границата от 2,50 евро за литър. Очакванията на местните икономисти са скоро литър бензин А95 също да се продава на подобна стойност.

Брюксел

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