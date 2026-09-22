Албания официално се присъедини към лунната програма на НАСА „Артемис“

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Албания официално стана част от лунната програма на НАСА „Артемида" („Артемис"), след като албанският външен министър Ферит Ходжа подписа споразумение за присъединяване на страната към програмата на специална церемония във Вашингтон, предаде АТА.

Церемонията се проведе днес в централата на НАСА във Вашингтон, в присъствието на заместник-администратора на НАСА Мат Андерсън и заместник-помощника на държавния секретар на САЩ по въпросите на космоса и околната среда Конър Томлинсън.

„За Албания този момент е повече от подпис. Той е израз на вяра в науката, иновациите и международното сътрудничество", заяви Ходжа, като подчерта, че споразумението създава нови възможности за по-младото поколение, като свързва Албания по-тясно с технологиите, знанията и партньорствата, които според него ще оформят бъдещето на човечеството.

Той отбеляза още, че присъединяването на Албания към програмата „Артемида" добавя ново и важно измерение към стратегическото партньорство между Тирана и Вашингтон.