Кот д'Ивоар и Мароко - първите африкански участници в управлението на TV5 Monde

Френскоезичната телевизионна мрежа "Тe Вe Сенк Монд" (TV5 Monde) възнамерява през 2027 г. да включи Кот д'Ивоар в своята управленска структура, съобщи днес телевизията, няколко месеца след като отвори възможност за присъединяване и на Мароко, предаде Франс прес.

Това ще бъдат първите две африкански държави, които биха могли да се присъединят към шестте страни и региона, финансиращи създадената през 1984 г. мрежа – Франция, Швейцария, Валония, Канада, Княжество Монако и Квебек. Медията достига до над 400 милиона домакинства по света.

Кот д'Ивоар е заявила, че е „напълно готова да се ангажира със спазването" на редакционната и етичната харта на TV5 Monde, „чиито ценности споделя и насърчава", се посочва в съобщение на телевизията. Това е едно от условията за участие в управлението на мрежата.

През 2024 г. предишен опит за включване на африкански държави в управлението на канала предизвика опасения сред служителите за гаранциите за журналистическа независимост. Някои от обсъжданите тогава държави, сред които Камерун и Демократична република Конго, са на ниски позиции в класацията на „Репортери без граници" за свободата на печата.

След като пое ръководството на телевизията през есента на 2024 г., новата генерална директорка Ким Юнес въведе критерии за присъединяване, сред които кандидатстващата страна да разполага с „национален и независим обществен оператор" и с „индустриална среда за производство на аудиовизуално съдържание на френски език".

В класацията на „Репортери без граници" Кот д'Ивоар е на 54-то място през 2026 г., спрямо 64-то през 2025 г.

„Смисълът на проекта е TV5 Monde да стане по-представителна за многообразието на франкофонията", заяви Юнес в интервю за френския в. „Уест Франс". Тя припомни, че „две трети от франкофоните по света живеят в Африка".

Целта е Мароко и Кот д'Ивоар да се присъединят през 2027 година. Те ще участват във финансирането на годишния бюджет от 120 милиона евро и ще получат програмно време в ефира.

Медията разполага с 10 телевизионни канала, разпространявани в над 400 милиона домакинства по света и субтитрирани на 12 езика – от арабски до суахили, както и със стрийминг платформа. Тя излъчва новини, филми, сериали, документални, образователни и детски програми от франкофонския свят.