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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23604396 www.24chasa.bg

Русия: Украински дрон е повредил станция за мерене на радиацията край Запорожката АЕЦ

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Кремъл. Снимка: СНИМКА: PIXABAY

При украински удар с дрон е повредена станция за измерване на радиацията край контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, съобщи в приложението "Телеграм" поставената от Русия управа на обекта.

"При атака на украински безпилотен летателен апарат е повреден пост за радиационен мониторинг в Запорожката АЕЦ, разположена на 13 километра от централата близо до Ивановка", се казва в изявление на ръководството, цитирано от ТАСС и БТА.

Според него в момента има достатъчно възможности за проследяване на равнището на радиацията.

Кремъл.

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