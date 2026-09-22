Русия: Украински дрон е повредил станция за мерене на радиацията край Запорожката АЕЦ

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При украински удар с дрон е повредена станция за измерване на радиацията край контролираната от Русия Запорожка АЕЦ, съобщи в приложението "Телеграм" поставената от Русия управа на обекта.

"При атака на украински безпилотен летателен апарат е повреден пост за радиационен мониторинг в Запорожката АЕЦ, разположена на 13 километра от централата близо до Ивановка", се казва в изявление на ръководството, цитирано от ТАСС и БТА.

Според него в момента има достатъчно възможности за проследяване на равнището на радиацията.