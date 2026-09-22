Гръцки медии: България се готви да внася повече американски втечнен природен газ през Гърция

България е готова да използва в по-голяма степен гръцката газова инфраструктура за пренос на втечнен природен газ към Централна и Източна Европа. Това съобщава гръцкото издание iefimerida, което определя заявката от София като положителен сигнал за развитието на Вертикалния газов коридор.

Според изданието, България разполага с достъп до терминалите за LNG в Александруполис и Ревитуса, както и до Трансбалканския газопровод, който може да работи в реверсивен режим. Българският оператор „Булгартрансгаз" е и акционер в терминала в Александруполис.

Вертикалният коридор има за цел да осигури маршрут за природен газ от Гърция на север през България и Румъния към пазарите в Централна и Източна Европа. Проектът придобива допълнително значение на фона на европейската политика за ограничаване на зависимостта от руския газ. Самият „Булгартрансгаз" съобщава, че от 1 октомври 2026 г. техническият капацитет за пренос от Гърция към България през Кулата–Сидирокастро ще бъде увеличен, а следващ етап е предвиден за началото на 2027 г.

Втората важна новина идва от Унгария. Според iefimerida правителството в Будапеща разглежда възможността страната да осигурява необходимите количества природен газ без руски доставки до есента на 2027 г. Като една от възможните алтернативи се посочва именно LNG, пристигащ в Гърция и транспортиран на север през България и Румъния.

По данни, цитирани от гръцкото издание, през 2025 г. 74 на сто от вноса на природен газ в Унгария е бил с руски произход. Затова евентуалното пренасочване към други доставчици би увеличило значението на южните маршрути и на гръцките LNG терминали.

За България развитието на коридора означава не само възможност за собствена диверсификация на доставките, но и по-голяма роля като транзитна държава между гръцките терминали и пазарите на север.

Остават обаче ограничения. По-големите количества газ изискват достатъчен капацитет по целия маршрут, а икономическата жизнеспособност ще зависи и от крайната цена на LNG и от транспортните такси. Гръцкото издание посочва именно инфраструктурния капацитет и цената като ключови фактори за реалното разширяване на потоците.