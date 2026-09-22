От 1 януари сменят аптечките в автомобилите в Гърция

От 1 януари 2027 г. в Гърция влизат в сила нови изисквания за автомобилните аптечки. Шофьорите ще трябва да разполагат с комплект за първа помощ, отговарящ на стандарта DIN 13164:2022 или на еквивалентен ISO стандарт, съобщава Car and Motor.

Промяната е публикувана в гръцкия Държавен вестник – ΦΕΚ Β΄ 1804/1.4.2026. След предоставения преходен период новите правила стават задължителни от началото на следващата година и се отнасят за моторните превозни средства, с изключение на двуколесните.

Новата аптечка трябва да съдържа значително по-конкретно определен набор от средства за оказване на първа помощ. Сред тях са термоизолиращо спасително одеяло, ролка фиксираща лепенка, 14 пластира с различни размери, четири стерилни индивидуални превръзки, стерилна превръзка за изгаряния, шест стерилни компреса за рани, пет еластични бинта, триъгълна превръзка, специална ножица, четири чифта ръкавици за еднократна употреба, две почистващи кърпички и две медицински маски. В комплекта трябва да има и инструкции за първа помощ и списък на съдържанието.

Важно е шофьорите да проверяват не само дали имат аптечка, но и дали тя носи необходимата маркировка и сертификация. Стар комплект, който не отговаря на новите технически изисквания, няма да бъде достатъчен след влизането на правилата в сила. Необходимо е периодично да се следят и състоянието и сроковете на годност на съдържащите се в него материали.

При липса на аптечка или ако наличният комплект не отговаря на задължителните изисквания, нарушението попада в категория Е1, за която е предвидена глоба от 30 евро.

Промяната е особено важна и за българските шофьори, които пътуват в Гърция, но приложимостта на конкретното гръцко изискване към автомобили с чуждестранна регистрация следва да се преценява според нормативния акт. Затова не бива автоматично да се твърди, че всеки автомобил с български номера е длъжен да смени аптечката от 1 януари.

За водачите на автомобили, за които новите правила се прилагат, остава малко повече от три месеца да проверят оборудването си и при необходимост да го подменят с комплект, обозначен DIN 13164:2022 или еквивалентен стандарт.