Косово закри генералното си консулство в Струга, Северна Македония

Посолството на Косово в Северна Македония обяви, че от днес официално се закрива генералното консулство на страната в югозападния град Струга в Северна Македония, съобщи вестник „Коха диторе".

Според изявление на посолството на Косово в Северна Македония, което е базирано в столицата Скопие, решението за закриването на генералното консулство на страната в Струга е взето след „оценка на динамиката на консулската мисия и има за цел да адаптира и оптимизира дипломатическите структури, в съответствие с общите институционални цели и нужди", съобщава БТА.

С настоящата промяна консулските услуги, предоставяни от службата в Струга, ще бъдат предоставяни от посолството на Косово в Скопие, като на терен в югозападния град ще бъде запазено и присъствието на почетен консул с личен офис, отбелязва „Коха диторе".