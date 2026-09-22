Нивото на Дунав в района на румънската АЕЦ „Черна вода“ достигна най-ниската си стойност

Нивото на река Дунав в района на единствената румънска атомна централа - „Черна вода" – е достигнало -255 см. на 20 септември, което е най-ниската стойност, отчитана някога в историята на съвременните измервания, съобщава телевизия Диджи 24, цитирайки данни на румънската Администрация на Долен Дунав (AFDJ).

Според говорителя на Администрацията Адриан Майзел отчетените нива на Дунав край „Черна вода" в неделя са най-ниските в историята, като те надминават значително предходния антирекорд от -247 см., отчетен през 2003 г.

По данни на Администрацията вчера нивото на реката край АЕЦ „Черна вода" се е покачило с един сантиметър, достигайки -254 см, докато дебитът на Дунав на влизане в Румъния се е задържал на ниво от 1550 кубически метра в секунда – значително под многогодишната средна стойност за септември от 3800 кубически метра в секунда.

АЕЦ „Черна вода" покрива около 20 процента от потреблението на електроенергия в Румъния. Заради ниското ниво на река Дунав първи реактор на централата бе спрян на 27 юли, а втори блок – на 13 август, съобщава БТА.

За момента работата на централата продължава да е спряна, а спрямо данните за нивото на водата и дебита на Дунав няма изгледи тя да започне повторно производство на електричество до края на септември - възможно развитие, за което в началото на месеца предупреди държавният секретар в Министерството на енергетиката на Румъния Кристиан Бушой.