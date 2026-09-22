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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23604601 www.24chasa.bg

Науседа: Нова група американски военни се е запътила към Литва

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Гитанас Науседа КАДЪР: Екс/@GitanasNauseda

Нова ротация на американски военни части е вече на път към Литва, заяви днес президентът ѝ Гитанас Науседа в социалната мрежа „Екс", съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

Науседа благодари на президента Доналд Тръмп и на администрацията на САЩ, като добави, че това е от значение за Литва и за сигурността в региона.

„Военното присъствие на САЩ в Литва е незаменима част от нашите способности за възпиране и колективна отбрана", заяви Науседа.

САЩ изтеглят хиляди военнослужещи от Европа, а през юни Литва съобщи, че САЩ преразглеждат бъдещото си военно присъствие в страната.

Гитанас Науседа КАДЪР: Екс/@GitanasNauseda

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