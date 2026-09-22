Химн без думи и първенецът по острови объркват представата ни за Европа

Резултатите от "Знаете ли, че не знаете нищо за Европа? (Анкета, част 5)" за пореден път показаха, че стереотипите за континента са ни доста по-близки като познания, отколкото по-малко известните факти.

Най-висок процент верни отговори участниците в анкетата на "24 часа" са дали на въпроса за Финландия - 91,9%, за това че в скандинавската държава има повече сауни, отколкото автомобили. Правилно са се ориентирали и 86,6% на въпроса в коя страна се провежда празникът на замеряне с домати - Испания.

На въпроса коя европейска държава има квадратен флаг 63,8% са отговорили вярно - Швейцария, а 59,1% са познали, че думата "робот" има чешки корени. В същото време 56,1% правилно са посочили малтийския като единствения семитски език, който е официален език на държава от ЕС.

66,2% от участниците знаят, че Австрия е член на ЕС, но на НАТО - не. Най-труден явно е въпросът коя страна в Европа има най-много острови. Само 14,6% са знаят, че това е Швеция (тя е и страната с най-много острови в света изобщо - 267 570), докато 46,2% са избрали Гърция, а 36% - Норвегия. Южната ни съседка има едва 6000 острова, а Норвегия - малко над 239 хил.

Едва 34,6% са отговорили вярно, че Испания е европейската държава с национален химн без официален текст. Повече от половината - 54,3%, са предположили, че това е Португалия. Подобно е разпределението и при въпроса за традицията на Нова година да се хвърлят стари мебели от прозорците - 39,5% правилно са отговорили Италия, докато 43,5% са избрали Испания.

47,6% от участниците са знаят, че Музеят на провалените връзки се намира в Хърватия, но 38,3% са посочили Словения. Почти половината - 48,4%, са разпознали Баарле като мястото, където заради сложната граница между Белгия и Нидерландия човек може да се окаже едновременно в две държави, докато 34,8% са избрали Страсбург.

На въпроса коя европейска държава има най-много часови зони, ако се броят и отвъдморските ѝ територии, 46% са посочили правилно Франция, а 37% са избрали Великобритания. А за това коя европейска страна има две столици резултатите са почти разделени - 39,7% са посочили Нидерландия (конституционната столица е Амстердам, а седалището на правителството и парламентът са в Хага), а 38,7% - Швейцария.

Средният резултат от анкетата е 7,65 верни отговора от общо 15. 52,8% от участниците са дали поне 8 верни отговора, а само 1% са успели да отговорят правилно на всички въпроси. Резултатите показват, че популярните символи на една страна могат да ни ориентират, при това често пъти добре, но има и случаи, например че Швеция има много повече острови от Гърция, при които предположението на база стереотип не е достатъчно.