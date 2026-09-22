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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23604618 www.24chasa.bg

Кремъл: Споразумението за Гренландия е въпрос за участващите страни

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Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че споразумението между САЩ, Дания и Гренландия, което ще позволи засилено американско военно присъствие на острова, е въпрос, засягащ единствено въпросните страни, както и че сътрудничеството между Русия и Вашингтон в Арктика към момента не стои на дневен ред, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

По-късно днес президентът Доналд Тръмп ще се срещне с лидерите на Гренландия и Дания, за да подпише споразумение, което би могло да сложи край на спора относно стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров.

„Що се отнася до евентуалното подписване на каквито и да е документи относно Гренландия, това е въпрос на съответните държави", отговори Песков на въпрос как Кремъл реагира на тези съобщения.

В отговор на въпрос дали Москва и Вашингтон обсъждат сътрудничество в Арктика, Песков заяви: „Към момента въпросът за сътрудничество в Арктика не стои на дневен ред. Американците и другите арктически държави отказват да си сътрудничат с Русия."

Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

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