Ураганът Поло ще достигне пета категория покрай Тихоокеанското крайбрежие на Мексико

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Ураганът Поло се очаква да достигне сила от пета категория, насочвайки се към мексиканското Тихоокеанско крайбрежие, предаде Ройтерс, позовавайки се на Националния център за ураганите на САЩ.

Въпреки близостта му и проливните дъждове, които ще донесе, се очаква Поло да се придвижи бавно покрай крайбрежието през следващите няколко дни, се добавя в предупреждението, пише БТА.

С максимална постоянна скорост на вятъра от около 240 км/ч ураганът от четвърта категория се намира на около 345 км южно от туристическия град Сиуатанехо и на над 550 км югоизточно от пристанищния град Мансанийо.

Очаква се валежите в крайбрежните щати Гереро и Мичоакан да предизвикат опасни за живота наводнения и кални свлачища, съобщи Националния център за ураганите на САЩ.

Мексиканските власти предупредиха за интензивни валежи в западните и южните части на страната, които могат да доведат до преливане на реките.

Националната агенция за гражданска защита призова жителите да не ходят пеша и да не карат по наводнени улици, както и да приберат плажните принадлежности и мебелите, за да предотвратят опасности, свързани с вятъра.

Очаква се внезапно засилване на урагана, като според Националния център за ураганите на САЩ "Поло" ще достигне пета категория по-късно днес.