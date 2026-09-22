Ураганът Поло ще достигне пета категория покрай Тихоокеанското крайбрежие на Мексико

Ураганът Поло се очаква да достигне сила от пета категория, насочвайки се към мексиканското Тихоокеанско крайбрежие, предаде Ройтерс, позовавайки се на Националния център за ураганите на САЩ.
Въпреки близостта му и проливните дъждове, които ще донесе, се очаква Поло да се придвижи бавно покрай крайбрежието през следващите няколко дни, се добавя в предупреждението, пише БТА.
С максимална постоянна скорост на вятъра от около 240 км/ч ураганът от четвърта категория се намира на около 345 км южно от туристическия град Сиуатанехо и на над 550 км югоизточно от пристанищния град Мансанийо.
Очаква се валежите в крайбрежните щати Гереро и Мичоакан да предизвикат опасни за живота наводнения и кални свлачища, съобщи Националния център за ураганите на САЩ.
Мексиканските власти предупредиха за интензивни валежи в западните и южните части на страната, които могат да доведат до преливане на реките.
Националната агенция за гражданска защита призова жителите да не ходят пеша и да не карат по наводнени улици, както и да приберат плажните принадлежности и мебелите, за да предотвратят опасности, свързани с вятъра.
Очаква се внезапно засилване на урагана, като според Националния център за ураганите на САЩ "Поло" ще достигне пета категория по-късно днес.