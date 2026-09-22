Иран е готов да отвори отново Ормузкия проток, ако САЩ намалят военния натиск

Иран може да отвори отново Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако САЩ облекчат военния натиск и отменят блокадата над иранските пристанища, заяви днес пред Ройтерс високопоставен ирански представител.

В неделя Централното военно командване на Иран "Хатам ал Анбия" съобщи, че е получило информация, че САЩ се готвят да възобновят военните си операции с подкрепата на съюзниците си в региона, и предупреди, че това ще доведе до ответни действия от страна на Техеран "без ограничения и съображения", пише БТА.

"САЩ трябва да обявят, че искат да разрешат въпроса по дипломатически път, да го обявят официално и след това да се споразумеят за график за по-нататъшното развитие на процеса", заяви високопоставеният ирански представител, като добави, че иранската делегация на Общото събрание на ООН се намира в Ню Йорк и разполага с пълни правомощия да възобнови дипломатическите преговори с Вашингтон.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан, който замина от Техеран за Ню Йорк рано тази сутрин, няма да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп в централата на ООН, съобщи високопоставеният представител пред Ройтерс.

Той заяви, че подробностите относно споразумение за прекратяване на военните действия с Вашингтон могат да бъдат обсъдени в Ню Йорк чрез посредници, като поясни, че предложението на Техеран е било предадено на САЩ на 16 септември.

"Общото събрание на ООН е златна възможност за САЩ да се върнат към дипломацията", заяви иранският представител, като добави, че Техеран би приветствал възобновяването на дипломатическите отношения, ако Вашингтон предприеме конкретни стъпки.

От своя страна, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон е отворен за разговори с иранците по време на Общото събрание на ООН, но към момента няма насрочена никаква среща.

"Ние сме отворени за това. Не мисля, че към момента има насрочена среща, но със сигурност сме отворени за нещо подобно, особено ако има шанс да доведе до нещо положително и в крайна сметка да постигне целта, за която става въпрос", заяви Рубио в интервю за предаването "Тудей" (Today) по Ен Би Си.

"А това е ... фактът, че Иран никога не може да притежава ядрено оръжие. Просто не може", добави той.

По-рано днес иранското ръководство също отправи предпазливи намеци за възобновяване на дипломатическите усилия в намиращата се в задънена улица конфронтация със САЩ, като в същото време не прояви готовност да направи бързи отстъпки, отбелязва ДПА.

"Дипломацията не означава капитулация, а превръщане на силата на терен в политически постижения", заяви в Техеран главният ирански преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, съобщиха иранските медии.

Галибаф - смятан за консервативен прагматик - изглежда сякаш заема по-примирителен тон. За разлика от него, хардлайнерите в иранското ръководство напоследък изглеждат уверени и готови да рискуват военна ескалация.

Галибаф обаче не даде никакви признаци, че Техеран е готов бързо да смекчи иранските искания. Обръщайки се към Тръмп, той заяви: "Той трябва да знае, че не може да наложи властта си над иранския народ и въоръжените сили".