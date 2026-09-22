ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Химн без думи и първенецът по острови объркват пре...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23604765 www.24chasa.bg

"Евробарометър": Мнозинството в ЕС подкрепя европейската земеделска политика

724
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Слънчогледи Снимка: Дияна Райнова

Мнозинството от гражданите на ЕС подкрепят европейската селскостопанска политика, показват данните от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейската комисия, пише БТА.

Повечето от участниците в проучването са на мнение, че европейската земеделска политика е важна за бъдещето. Според всеки трети помощите от европейския бюджет за земеделците са недостатъчни, а половината преценяват размера като достатъчен.

Над 60 процента подкрепят споразуменията на ЕС с външни държави в областта на земеделието. Половината от гражданите в ЕС (64 на сто в България) предпочитат да купуват земеделска стока направо от производителя, или с възможно най-малко посредници.

За близо 80 на сто от европейците е важно стоката да е била произведена според най-строгите изисквания и да бъде обозначена по съответния начин. Подобно мнозинство очаква също да купува земеделска стока, произведена близо до мястото, на което се продава, или поне в ЕС.

Слънчогледи Снимка: Дияна Райнова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)