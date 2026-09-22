"Евробарометър": Мнозинството в ЕС подкрепя европейската земеделска политика

Мнозинството от гражданите на ЕС подкрепят европейската селскостопанска политика, показват данните от проучване на "Евробарометър", представени днес от Европейската комисия, пише БТА.

Повечето от участниците в проучването са на мнение, че европейската земеделска политика е важна за бъдещето. Според всеки трети помощите от европейския бюджет за земеделците са недостатъчни, а половината преценяват размера като достатъчен.

Над 60 процента подкрепят споразуменията на ЕС с външни държави в областта на земеделието. Половината от гражданите в ЕС (64 на сто в България) предпочитат да купуват земеделска стока направо от производителя, или с възможно най-малко посредници.

За близо 80 на сто от европейците е важно стоката да е била произведена според най-строгите изисквания и да бъде обозначена по съответния начин. Подобно мнозинство очаква също да купува земеделска стока, произведена близо до мястото, на което се продава, или поне в ЕС.