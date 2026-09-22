ЕК загрижена за прогонването на италиански журналист от Сърбия

Европейската комисия е изразила загриженост относно решение на сръбските власти да откажат на италианския журналист и изследовател за свободата на медиите Масимо Морати да работи на територията на Сърбия и да я напусне заради "неприемлив риск за националната сигурност", съобщи сръбската редакция на Радио Свободна Европа, цитирана от БТА.

Изданието посочва, че Морати живее в Сърбия от 2022 г. В началото на септември е получил документ, изискващ напускането му на страната, след което са отхвърлени документите му за временно пребиваване. Колегите му от медиите, с които работи - Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Европейската федерация на журналистите и Механизма за бързо реагиране за свободата на медиите, твърдят, че сръбските власти не са представили конкретни причини за решението. Те смятат, че е възможно случаят да е свързан и с работата му върху човешките права, свободата на медиите и репортажите му за обществено-политически събития в Сърбия.

Сръбските власти все още не са отговорили на медийните запитвания по темата.

Радио Свободна Европа припомня, че според последния доклад на неправителствената организация "Фрийдъм Хаус" (Freedom House) Сърбия е страната с най-голям спад в свободата на словото през 2025 г. Тази година страната изгуби три точки, "след като властите отвърнаха с намаление на заплатите и трудовите договори на лекторите и преподавателите, които участваха в масовите протести, водени от студентите".