Кремъл иска повече страни в Съвета за сигурност на ООН, а правото за вето да остане

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Броят на постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН трябва да бъде увеличен от сегашните 5 (постоянни членки на Съвета са Русия, САЩ, Франция, Обединеното Кралство и Китай - б.р.). Трябва да остане и съществуващата система за налагане на вето, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс и БТА.

Говорителят на руския президент - Дмитрий Песков каза това в отговор на призива на турския президент Реджеп Ердоган да бъде премахнато както постоянното членство, така и ветото.

Ердоган отдавна критикува Съвета за сигурност и наскоро заяви, че имащите право на вето постоянни членове не са представителни за цялата международна общност и са неспособни да приемат бързи решения.

От своят страна Русия иска Съветът за сигурност да бъде реформиран, а броят на постоянните страни членки - увеличен, стана ясно от коментара на Песков.

"Същевременно ние смятаме, че статутът на постоянните членове в Съвета за сигурност, както и правото на вето са много важни елементи от цялата структура на ООН", каза още говорителят на Кремъл.