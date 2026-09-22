Европейският съюз не успява да се справи с растящите цени на горивата и трябва да свика извънредна среща на върха по въпроса. Това заяви премиерът на Словакия Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

Фицо, който поддържа добри отношения с Русия и президента на страната Владимир Путин, все по-често атакува ЕС и НАТО за икономическата обстановка и подхода на Запада към войната в Украйна.

ЕС оставя страните членки на милостта на ужасните последици от петролната криза, заяви той в своето изявление.

"Фактът, че от нас като държави членки се очаква да компенсираме астрономическите цени на горивата за сметка на пенсиите или здравеопазването, е проява не само на некомпетентността на ЕС, но преди всичко на цинизма на съюза", категоричен бе словашкият премиер.

ЕС е показал, че може бързо да свиква извънредни срещи на върха и да отпусне стотици млрд. евро за Украйна, затова трябва да прояви и същата експедитивност при решаването на проблемите, свързани с разходите за основни жизнени потребности на собствените си граждани, уверен е Фицо.

Словашкото правителство ще готви мерки за поддръжка на цените под контрол. Очаква се мерките да бъдат представени в сряда, стана ясно още от изявлението на премиера, цитирано от БТА.

Фицо е силно критичен към енергийната политика на ЕС, като критикува изискванията за намаляване на въглеродните емисии, които водят до повишаване на цените на електроенергията.

Тази година словашкият премиер Роберт Фицо бе единственият европейски лидер, който пристигна в Москва за честванията на Деня на победата на 9 май. Още след избирането си той се утвърди като политик, който повтаря проруски наративи и като цяло избягва открито да говори за руската заплаха в различни области, включително хибридната война.

Премиерът на Словакия неведнъж е заемал и позиция в подкрепа на Русия и политиките на Кремъл. След като встъпи в длъжност през октомври 2023 г., Фицо заяви, че "няма война в Киев", въпреки че руските въоръжени сили започнаха мащабна офанзива в Украйна през февруари 2022 г. През април тази година двамата с Орбан заплашиха да блокират санкциите срещу Русия, ако няма гаранции за доставка на петрол.

Европейският съюз трябва да вдигне санкциите срещу вноса на руски петрол и газ, да предприеме стъпки за възстановяването на петролопровода „Дружба" и да сложи край на войната в Украйна, за да се справи с енергийната криза вследствие на конфликта в Иран, заяви Фицо в началото на април.

След загубата на Орбан в Унгария и смяната на властта там, Фицо остана без най-близкия си съмишленик в рамките на ЕС.