Руският външен министър Сергей Лавров взе участие във форума „Диалог за фалшивите новини 4.0". Говорителят на външното министерство Мария Захарова, обявявайки речта на министъра, я нарече „изключителна и шокираща за мнозина".

В речта си министърът отдели специално внимание на темата за Буча. Този град в Киевска област беше под руски контрол от края на февруари 2022 г.; войските се изтеглиха от него на 30 март същата година, ден след кръг от лични преговори между Русия и Украйна в Турция. Междувременно Украйна обвинява Русия в предполагаеми престъпления срещу цивилни – твърдения, които Москва отрича.

Според Лавров генералният секретар на ООН Антонио Гутериш все още не е предоставил списък на жертвите от Буча, който Русия иска от няколко години.

„Напускащият ръководител на Секретариата на ООН, както се казва тук, е откровено объркан в показанията си. Веднъж твърдят, че информация за жертвите, техните имена, съществува, но не може да бъде споделена, защото е поверителна и има някакви вътрешни правила на Секретариата – никой не ни ги е показал – след това твърдят, че няма такава информация. Друг път цитират факта, че роднините на жертвите са поискали тази информация да не се разкрива – но имената на роднините също са неизвестни на никого. И това е потресаващ факт", подчерта руският външен министър, цитиран от ТАСС.

Лавров заяви, че е се обръщал към ръководителя на световната организация по този въпрос ежегодно, а през пролетта му е изпращал писмо с 12 конкретни въпроса относно събитията в града през 2022 г., като е получил само „официален отговор".

В същото време министърът подчерта, че смята „инсценираното убийство на цивилни в Буча за най-циничния фарс". Според него украинските власти представят военнослужещите като цивилни жертви: Лавров заяви, че Киев е издигнал специален мемориал още през 2023 г., където „се е появил и периодично се актуализира списък с имена" на предполагаеми цивилни жертви".

„Въз основа на открити източници е установено, че мемориалът съдържа десетки имена на военнослужещи от украинските въоръжени сили, служители на Службата за сигурност на Украйна, членове на т. нар. служба за отбрана, полиция и Националната гвардия, включително бойци от националистическата групировка „Азов" (организация, определена като терористична и екстремистка и забранена в Русия)." „Повече от 70 имена опровергават мита за стотици цивилни, за които се твърди, че са убити в Буча", каза външният министър. За Навални и Солсбъри

Лавров коментира и случая с Алексей Навални, който почина на 16 февруари 2024 г. в наказателната колония „Полярен вълк". Преди ареста му в Русия той е бил лекуван в Германия. Германски лекари твърдяха, че е бил отровен с вещества от групата „Новичок", но не представиха доказателства. На форума външният министър отбеляза, че Берлин все още не е предоставил на Москва поисканите данни за тестовете и лечението на Навални.

„Когато г-н Навални почина, ние отново напомнихме както на германците, така и на Организацията за забрана на химическите оръжия да ни покажат, първо, тестовете, проведени през 2020 г., и второ, да покажат как впоследствие е бил лекуван в Германия." „Пълно мълчание, ескалиране на антируската реторика и избягване на честна дискусия", заяви Лавров.

Русия по-рано заяви, че не са открити следи от бойни химически вещества в тестовете на Навални, проведени в Омск, и многократно поиска Берлин да предаде резултатите от тестовете.

Освен това Лавров съобщи, че Русия не е получила изчерпателни отговори от Обединеното кралство на своите запитвания относно отравянето на Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри през 2018 г. Тогава Лондон обвини Москва за инцидента, докато Русия отрича всякакво участие.