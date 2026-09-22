Доналд Тръмп пред ООН: Време е да спрем убийствата в Украйна

"Америка се завърна и е по-силна днес от всякога", заяви американският президент Доналд Тръмп пред общото събрание на ООН.

"Докато другите пренебрегваха заплахите, аз се изправих срещу тях. Докато другите говореха за кураж, Америка го показа. Докато другите обещаваха сила, аз я използвах, за да превърна Америка в най-могъщата държава на света", добави той.

По думите му САЩ са инвестирали повече средства във въоръжените сили през последните 12 месеца, отколкото всякога преди, а през този мандат сумата ще възлезе на 1,5 трилиона долара.

"Целият свят се вдъхновява от богатството, силата, духа и динамиката на една обновена и изключително мощна Америка", категоричен е републиканеца.

По отношение на войната с Иран президентът на САЩ заяви, че докато на Техеран е било позволено да натрупа сила за сметка на световната сигурност, Вашингтон е предприел мерки, за да го спре да разпространява терор. Той каза, че страната му е спряла налудничавият стремеж на Иран към разработването на ядрено оръжие, скрито зад щит от балистични ракети.

"Ако беше успял, този зъл режим щеше да има свободата да разпространява терор и смърт завинаги", добави Тръмп.

Той призова всички държави да се присъединят към САЩ в налагането на пълна икономическа изолация на Иран. Настоя, че Ислямската република трябва да бъде изолирана, докато не престане да напада търговски кораби, не се откаже от ядрените си амбиции и не прекрати подкрепата си за тероризма.

"Терористичният режим се държи лошо не защото е силен и уверен, а защото е слаб и отчаян. Ако останем единни, скоро ще видим свят, свободен от заплахата на иранския тероризъм, която продължава вече 51 години", предрече президентът на САЩ.

Тръмп заяви, че САЩ и Иран вероятно ще сключат споразумение след междинните избори.

"Дали ще бъде сключено споразумение с Иран, което да му позволи да се възстанови и да стане страна, която е далеч по-добра от преди, или да унищожа Ислямската република?", попита Тръмп риторично в речта си.

"Да ги изпратя ли в ада без никакъв шанс за оцеляване? Вярвам, че ще сключим споразумение веднага след изборите, защото няма да има смисъл да не го направим", каза той.

Тръмп каза по повод Газа, че когато за последен път се е обърнал към Общото събрание на ООН, войната там все още е бушувала с пълна сила. Израелските заложници все още са били дълбоко в тунелите на "Хамас" и не се е виждал краят на войната. По думите му е изглеждало, че конфликтът никога няма да бъде разрешен. Но в рамките на Общото събрание, САЩ са предприели първите стъпки, които са променили обстоятелствата.

"Няколко седмици по-късно сложихме край на войната в Газа, спасявайки хиляди човешки животи. Освен това върнахме у дома всички останали заложници - както живите, така и мъртвите, всеки един от тях", каза републиканецът.

Президентът на САЩ засегна и темата за войната в Украйна, като заяви, че според него тя ще бъде разрешена по-бързо, отколкото хората си представят. Той посочи, че неговата администрация работи по конфликта както с руските, така и с украинските лидери, и че те ще решат този въпрос.

"Мисля, че това ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят. Време е да спрем убийствата", заяви Тръмп.

Относно въпроса за Венецуела Тръмп заяви, че с южноамериканската страна са подписали най-голямата сделка за петрол в историята, обхващаща 65 млрд. барела петрол, което ще донесе огромна полза както на каракас, така и на Вашингтон, и ще спомогне за понижаване на цените на енергията по целия свят.

"САЩ и Венецуела заедно притежават повече от 60% от петрола в света. Така че това е може би най-голямата сделка в историята. Постигна се с война, при която победителят получава плячката", каза републиканецът.

Президентът на САЩ заяви, че неговата администрация се стреми към коренна промяна на ситуацията в Куба, която, според него, се управлява от комунистически режим, който е под значителен натиск.

"Това е напълно провалена държава. Тя се проваля както никога досега и ще падне. Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба", добави той.

Тръмп заяви, че неговата администрация е постигнала безпрецедентно споразумение относно северната граница на Северна Америка. Или казано с други думи голямата и стратегически жизненоважна територия, известна като Гренландия.

"Това споразумение, сключено с Кралство Дания и народа на Гренландия, дава на САЩ възможност да развие значително военно присъствие чрез изграждането на две големи военни бази. Това ще защити американския континент, както и Европа, и ще укрепи НАТО, заяви американският президент", каза президентът.

Тръмп разкритикува и Международния наказателен съд (МНС), наричайки го излязла от контрол престъпна институция, към която САЩ не изпитват никакво уважение.

"Никога няма да допуснем военнослужещи от САЩ или когото и да било друг да бъдат разследвани или подлагани на показни процеси от антиамерикански трибунал, който няма юрисдикция над нас", предупреди републиканецът.

Освен това той призова всички държави членки на МНС незабавно да напуснат тази незаконна институция.

По време на речта си Тръмп отдели няколко минути, за да похвали това, което според него са ключови постижения в областта на икономиката, сигурността и технологиите.

"Водим начело практически във всичко", заяви той.

Тръмп също така изтъкна, че неговата администрация е предприела безпрецедентни мерки срещу нелегалната имиграция.

"Сега имаме най-сигурната граница в американската история. Никой не влиза, освен ако не е поканен", похвали се републиканецът.

Тръмп посочи, че САЩ са работили с много държави за да осъществят най-мащабните реформи в историята на ООН.

"За първи път в историята намалихме бюджета на ООН, като го съкратихме с 15 % през 2026 г., което доведе до премахването на над 4 хил. длъжности от бюрократичния апарат на ООН", каза той.

После добави, че ООН има огромен потенциал, стига да спре да налага крайнолявата програма на глобалистичните бюрократи, които никой никога не е избирал.

Той заяви, че е попречил на Международната морска организация да въведе тайно първия в историята глобален данък върху въглеродните емисии. Републиканецът определи инициативата като едан изключително скъпа такса, която би повишила разходите за международното корабоплаване с 10 до 20%, а може би и повече.

"Няма глобално правителство и докато аз съм президент, няма да има глобални данъци", отсече Тръмп.

В речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп отново потвърди позицията си срещу ограничаването на изкуствения интелект, въпреки многобройните призиви от експерти в областта да се забави неговото развитие.

Той преименува технологията на "супер интелект". Според него думата "изкуствен" придава фалшиво звучене на ИИ, а той бил съвсем реален.

"Всички документи на САЩ ще бъдат променени, за да се използва много по-точният термин "супер", вместо "изкуствен" интелект. Добре дошли в новия свят на супер интелигентността, или СИ", обяви Тръмп.

В заключителните си думи той призова света да се обедини срещу онези, които той нарече враговете на цялото човечество.

"Ако отхвърлим гласовете, които искат да ни накарат да се поддадем на страха и съмнението, ако откажем от това а не пренебрегваме задълженията си към нашите народи, тогава заедно, чрез смели действия, ще направим този свят много по-безопасно и много по-добро място", заключи републиканецът.

Дебатът на 81-вата сесия започна днес, 22 септември, и ще продължи до 28 септември. В него участват държавни и правителствени ръководители и други високопоставени представители на 193-те държави членки на ООН. Изказванията по правило трябва да бъдат до 15 минути, макар че ограничението е доброволно и често се надхвърля.

Дебатът се откри от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш. Той предупреди, че разделителните линии в нашия свят се разширяват и посочи войната, климатичните промени и изкуствения интелект, като фактори за това. По традиция първата държава, която получава думата, е Бразилия, която бе представена от своя президент Луис Инасио Лула да Силва. На свой ред той разкритикува ООН за това, че не е успяла да изпълни една от важните си мисии - да избави човечеството от бедствието на войната. По думите му доверието в организацията никога не е било по-ниско и нейната способност да защитава най-уязвимите, а именно онези, които нямат армия или въоръжение, никога не е била толкова слаба. Щатите говорят втори като домакин на организацията. За останалите държави редът зависи от ранга на представителя, заявените предпочитания и географския баланс.

В първия ден се очакват още изказвания на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, йорданския крал Абдула II, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и френския президент Еманюел Макрон. По-късно през седмицата сред внимателно следените изказвания ще са тези на украинския президент Володимир Зеленски, иранския президент Масуд Пезешкиан, израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския външен министър Сергей Лавров.