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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23605237 www.24chasa.bg

Държавният секретар на САЩ подкрепя идеята за енергийно примирие между Русия и Украйна

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Марко Рубио Снимка: СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди с украинския си колега Володимир Зеленски въпроса за примирието по отношение на енергийната инфраструктура във войната с Русия, когато двамата се срещнат по-късно днес в Ню Йорк, заяви в интервю държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс и БТА.

„Смятаме, че това би било чудесна идея – примирие за енергийната инфраструктура, при което инфраструктурата на Украйна не се атакува, а руските енергийни доставки също не са обект на нападения. Това е идеален изход от ситуацията", заяви Рубио пред „Фокс Нюз".

Рубио отбеляза, че друг повод за безпокойство е фактът, че кораби, свързани със САЩ, както и американски петролни доставки, са били атакувани от Украйна – „вероятно неволно". „Това е въпрос, който трябва да се реши. Не можем да допускаме нещо подобно", допълни той.

Марко Рубио

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