ООН: Броят на разселените хора в Йемен може да надхвърли 230 000 души

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Ескалиращото насилие в Йемен може да увеличи броя на вътрешно разселените хора в разкъсваната от гражданска война страна до над 230 000 през следващите три месеца.

От началото на септември повече от 130 000 души вече са били принудени да напуснат домовете си заради ожесточените сражения, съобщиха днес в Женева представители на Службата на ООН за бежанците (ВКБООН), пише БТА.

Междувременно над 3000 йеменски бежанци са пристигнали в Джибути, в Източна Африка. Според прогнозите на службата броят им може да достигне 10 000 през следващите шест месеца.

Повечето от вътрешно разселените са напуснали домовете си в провинция Таиз, разположена край протока Баб ел Мандеб. През последните седмици подкрепяните от Иран бунтовници хуси са завзели територии в района.

Още преди последната ескалация на бойните действия Йемен беше изправен пред една от най-тежките хуманитарни кризи в света. По данни на ВКБООН повече от 22 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ.