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Иран се стреми да поддържа гражданските полети въпреки санкциите на САЩ

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СНИМКА: Pixabay

Иран се стреми да поддържа гражданските полети до международни дестинации въпреки мащабните санкции на САЩ, „насочени срещу авиационния сектор на страната", заявиха днес ирански официални представители.

„Досега нито един от международните полети, обслужвани от ирански авиокомпании, не е бил отменен, а полетите се извършват според разписанието", съобщи Маджид Ахаван, говорител на Организацията за гражданска авиация на Иран, пред иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от ДПА и БТА.

„Пътниците ще бъдат информирани предварително за всякакви промени в разписанията на полетите", добави той.

Държавният превозвач „Иран Еър" също заяви, че не е получил инструкции от органите за гражданска авиация в Турция, Ирак или Азербайджан, изискващи спиране на полетите.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви вчера планове за засилване на американския натиск върху иранския авиационен сектор.

Бесънт каза, че целта е „да се спрат полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят от сряда", като заплаши, че ще изключи страните, които предоставят на ирански превозвачи „гориво или наземни услуги или позволят продажбата на билети", от американската доларова система.

Преди две седмици Вашингтон наложи нови мащабни санкции срещу авиационния сектор на Иран, насочени срещу 27 авиокомпании. Чуждестранните компании и банки също са изправени пред потенциални последствия, ако продължат да извършват дейност със санкционираните превозвачи.

СНИМКА: Pixabay

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