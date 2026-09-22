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Директорката на албанските разузнавателни служби е заподозряна в подпомагане на престъпник

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Директорката на албанската Държавна служба за информация Вльора Хюсени Снимка: X/ Shqiptarja.com

Директорката на албанската Държавна служба за информация – албанското разузнаване е разследвана по подозрение в подпомагане на престъпник и разкриване на поверителна информация. 

Специалната антикорупционна структура на Албания СПАК постанови временно отстраняване от длъжност и домашен арест за Вльора Хюсени.

Това съобщи албанският портал "Ей Би Си Нюз", цитиран от БТА.

По информация на медията към момента мерките срещу Хюсени не са изпълнени, тъй като тя се намира извън страната. В рамките на същото разследване обаче днес са задържани двама заподозрени, а за разпит в централата на СПАК е отведен началникът на албанската полиция Илир Прода.

През днешния ден полицейски екипи са извършили обиски в дома на Прода и на няколко други адреса, с цел да намерят и изземат материали и предмети, които могат да помогнат на разследването, отбелязва „Ей Би Си Нюз".

Директорката на албанската Държавна служба за информация Вльора Хюсени Снимка: X/ Shqiptarja.com

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