Русия ще изнася зърно през руското арктическо пристанище Мурманск за първи път

За първи път през следващия месец от руското арктическо пристанище Мурманск ще отплава кораб, натоварен със зърно от южните части на Русия.

Търговското пристанище, което се намира на 2700 км (1677 мили) от черноморския порт Новоросийск – основен руски център за износ на зърно, ще използва система за директно прехвърляне на товара. При нея зърното се премества непосредствено от вагоните в трюмовете на корабите. Този метод обикновено се прилага при износ на калиеви торове.

Мурманск е разположен значително по-далеч от Украйна в сравнение с руските пристанища на Балтийско море. Освен това до него може да се достига през неутрални води, съобщиха Ройтерс и БТА, позовавайки се на изявление на пристанищната администрация.

Вчера Ройтерс съобщи, че руски компании преустройват терминали за торове, въглища и други товари в балтийски и арктически пристанища, включително Мурманск, за да ги използват за износ на зърно. Причината е, че маршрутът през Черно море остава затворен заради украински атаки с дронове.

От пристанищната администрация в Мурманск уточниха, че се извършва адаптиране и на конвейерните системи, което ще позволи обработката на по-големи количества зърно.

Съвременните зърнени терминали, каквито има например в Новоросийск, обикновено разполагат с елеватори за съхранение. Това осигурява по-голяма гъвкавост при работата на операторите. Според Ройтерс използването на директно прехвърляне на товара в преустроените терминали показва колко спешно е възстановяването на руския износ на зърно.

„За икономиката на страната е важно руските производители да разполагат с няколко надеждни варианта за експортна логистика", заяви оперативният директор на пристанището в Мурманск Андрей Ризниченко, цитиран в изявлението.

Мурманск е четвъртото по големина пристанище в Русия и има годишен капацитет за обработка на товари до 24 милиона тона. Досега обаче през него не е обработвано зърно.