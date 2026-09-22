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Нетаняху "ще каже истината" за израелските военни действия срещу палестинците пред ООН

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще замине за САЩ утре и се очаква във вторник да се срещне с Доналд Тръмп. Снимка: СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес заяви, че ще използва речта си в ООН тази седмица, за да защити военните действия на Израел срещу палестинците.

Mеждувременно toj обвини кмета на Но Йорк Зохран Мамдани, че подкрепя радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Коментарите на Нетаняху бяха в отговор на думите на кмета на Ню Йорк, който вчера каза пред Си Ен Ен, че израелският премиер е "военнопрестъпник и архитект на ужасяващ геноцид срещу палестинския народ".

Планирано е Нетаняху да говори пред Общото събрание на ООН в четвъртък.

"Идвам в ООН. Ще кажа истината за нашите героични войници и ще кажа истината за Вас (Мамдани)", каза израелският премиер в кратко видео изявление.

Преди време Мамдани заяви, че би искал да арестува Нетаняху, но призна, че няма правомощия да го направи.

"Засрамете се, г-н Мамдани. Засрамете се от подкрепата си за терористите чудовища от "Хамас", които избиха нашия народ. Засрамете се от това, че вдъхновихте бунтове срещу евреите в Ню Йорк", отвърна Нетаняху.

Някои опоненти на Мамдани от Републиканската партия на САЩ нарекоха изказванията на кмета антисемитски, посочвайки пропалестинските му позиции и критиките му срещу военните действия в ивицата Газа.

Нюйоркският кмет осъди антисемитизма и заяви, че критиките му срещу Израел погрешно се обвързват с антисемитизъм.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще замине за САЩ утре и се очаква във вторник да се срещне с Доналд Тръмп.

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