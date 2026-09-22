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Ирански опозиционни групи организираха демонстрация в Ню Йорк преди речите пред ООН

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Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Снимка: Ройтерс

Ирански опозиционни групи организираха днес демонстрация в Ню Йорк по повод началото на общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Митингът се провежда в непосредствена близост до централата на световната организация. В него участват няколкостотин души, представляващи различни ирански опозиционни движения – от Националния съвет на съпротивата на Иран и организацията „Лъв и слънце", която подкрепя възстановяването на монархията, до кюрдски опозиционери. „Лъв и слънце" е символът, използван в герба на Иран по времето на шаха.

Общото между разнородните опозиционни групи е противопоставянето им на ислямския режим в Техеран, пише БТА.

Част от демонстрантите заявиха, че най-ефективният начин за сваляне на иранските власти е подкрепата за вътрешната съпротива. Те се обявиха против войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран, като посочиха, че конфликтът всъщност е сплотил и укрепил управляващия режим.

Други участници в протеста изразиха подкрепа за американския президент Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Очаква се общите дебати в рамките на сесията на ООН да бъдат белязани от войната между САЩ и Иран. С голям интерес се очаква и днешното изказване на Тръмп.

Администрацията на американския президент не е издала визи на някои членове на иранската делегация за участие в общите дебати на Общото събрание на ООН.

Преди началото на дебатите Иран заяви готовност да отвори отново Ормузкия проток, ако САЩ намалят военния натиск и прекратят блокадата на иранските пристанища.

Общите политически дебати в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Снимка: Ройтерс

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