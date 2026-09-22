Путин и саудитският престолонаследник обсъдиха сигурността на морските търговски маршрути

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Руският президент Владимир Путин е провел телефонен разговор със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман ал Сауд, по време на който двамата са подчертали необходимостта от безопасно преминаване на корабите през протока Баб ел Мандеб и Ормузкия проток – ключови маршрути за международната морска търговия.

Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на Кремъл.

Двамата лидери са обсъдили и ситуацията в Близкия изток, като са изтъкнали, че политическото и дипломатическото уреждане на конфликта остава единственият жизнеспособен път за неговото разрешаване.

По време на разговора те са подчертали и необходимостта от „незабавно прекратяване на военните действия" в Йемен на фона на влошаващата се военно-политическа обстановка в страната.

„Беше подчертана и важността на осигуряването на безопасно и безпрепятствено преминаване на кораби през международните водни пътища в региона, включително протока Баб ел Мандеб и Ормузкия проток", се посочва в съобщението на Кремъл, пише БТА.

Заради блокирането на два от основните маршрути за износ на петрол от Иран и съюзниците му – йеменските бунтовници хуси, Саудитска Арабия е принудена да транспортира петрола си през Суецкия канал, който се намира на територията на Египет.

САЩ, които миналата година в продължение на два месеца нанасяха въздушни удари по позиции на хусите, досега са отхвърляли многократните призиви на Мохамед бин Салман ал Сауд да се включат отново в борбата срещу подкрепяната от Иран групировка.

Американският вестник „Ню Йорк таймс" съобщи, че в неделя президентът на САЩ Доналд Тръмп в последния момент е отменил американски удари срещу хусите, след като военните вече са започнали да товарят бомбите в самолетите.