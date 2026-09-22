Съд в Букурещ освободи бившия кандидат за президент Калин Джорджеску

Съд в Букурещ отхвърли днес искането на румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма за задържане под стража на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску. Вчера той беше арестуван по подозрения в измама за над 1 млн. евро. Съдът го освободи, като му наложи мярка за съдебен контрол.

Решението на магистрата Влад Андриеску не е окончателно. Прокурорите, които вчера поискаха Джорджеску да бъде задържан под стража за 30 дни, могат да го обжалват, предават Аджерпрес и БТА.

Според съдебното постановление Джорджеску ще бъде под съдебен контрол за срок от 60 дни. Същата мярка е наложена и на бизнесмена Йонел Русен, който вчера беше задържан заедно с него в рамките на същото разследване.

Вчера румънските власти съобщиха, че разследват Джорджеску и още четирима заподозрени за измама и създаване на организирана престъпна група. Според прокурорите групата е измамила румънския бизнесмен Разван Леу, като му е обещала достъп до многомилионно банково финансиране в чужбина срещу парична гаранция от 1,1 млн. евро.

В рамките на разследването вчера румънските власти задържаха Джорджеску и още двама заподозрени и извършиха обиски на общо пет адреса, включително в дома на бившия кандидат за президент. При претърсването на автомобила му е открито и иззето устройство за заглушаване, а в къщата му е намерена фалшива дипломатическа лична карта, издадена нерегламентирано от името на Ордена на рицарите на Малта.

След решението на съда Джорджеску напусна ареста, пред който го очакваха стотици негови привърженици. Той заяви, цитиран от телевизия Диджи 24: „Фактите са инатливо нещо и независимо от желанията на някои хора и тази неомарксистка и фанариотска система, те не могат да променят истината."

Калин Джорджеску придоби популярност, след като неочаквано спечели първия тур на президентските избори в Румъния през ноември 2024 г. с 23 процента от гласовете, припомня „Политико". През декември 2024 г. обаче Конституционният съд на Румъния анулира изборите и забрани на Джорджеску да се кандидатира отново заради връзките на кампанията му с руска операция за влияние.

Понастоящем Джорджеску е изправен пред две отделни наказателни дела – едното е свързано с предполагаемо противодействие на конституционния ред на Румъния чрез планиране на насилствен преврат, а другото – с предполагаемо насърчаване на фашистка идеология.