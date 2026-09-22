Франция ще подсили противовъздушната отбрана на Украйна чрез радари и ракети прехващачи

Франция ще подсили противовъздушната отбрана на Украйна чрез доставка на радари и ракети прехващачи.

"Укрепваме противовъздушната отбрана на Украйна, като подписваме договор за доставка на радари, както и за предоставяне на ракети прехващачи", заяви Макрон в своя публикация в Екс след среща с украинския му колега Володимир Зеленски в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН.

Френският президент не уточни броя или видовете оръжия, нито сроковете за тяхната доставка.

По време на задълбочената дискусия на Макрон със Зеленски бяха обсъдени заплахите за енергийната система на Украйна във връзка с предстоящата зима, се посочва в публикацията на френския държавен глава.

"Руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна заплашват да оставят милиони семейства без отопление и електроенергия. Франция ще застане рамо до рамо с Украйна, за да ѝ помогне да преживее зимата. Енергийният формат на Г-7 също ще бъде мобилизиран в подкрепа на Украйна", подчерта президентът на Франция, цитиран от БТА.

Макрон заяви, че е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп подкрепата за Киев, включително перспективите за "енергийно примирие" и въвеждането на мораториум върху ударите в Черно море.

"Това ще бъде една от темите в дневния ред на преговорите за войната в Украйна, които трябва да бъдат възобновени и да доведат до справедлив и траен мир", добави той.

След срещата си с Макрон украинският президент заяви, че двамата са обсъдили въпроси, свързани със сигурността, и пакет от мерки за подкрепа на Украйна през зимата. По думите на Зеленски се работи върху възможността за производство в Украйна на такива системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях, както и по съвместната програма за противодействие на балистични ракети "Фрея" с партньори, отбелязва Укринформ.