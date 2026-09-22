В последната си реч пред ООН Гутериш предупреди за "призрака на етническото прочистване"

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес предупреди за „призрака на етническото прочистване" заради действията на Израел на окупирания Западен бряг. Той направи изказването си пред десетки държавни глави и лидери, събрали се за сесията на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес и БТА.
Това е последното обръщение на бившия премиер на Португалия пред Общото събрание на ООН като генерален секретар. Вторият му петгодишен мандат изтича на 31 декември тази година. Днес Гутериш застана на трибуната в Ню Йорк при откриването на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание.
„Всички страни трябва да зачитат международното право и постановленията" на Международния наказателен съд (МНС), заяви той. Гутериш добави, че „не можем да си позволим двудържавното решение да изчезне пред очите ни".
В речта си генералният секретар на ООН призова САЩ и Китай да си сътрудничат в областта на изкуствения интелект (ИИ) и да „установят канали за диалог, прозрачност, доверие и сътрудничество".
„Основно задължение на правителствата е да пазят народите си", а държавите „с най-големи способности с ИИ имат най-голяма отговорност пред човечеството", подчерта Гутериш.
Генералният секретар на ООН отправи критики и към петролните гиганти, като ги обвини, че дълго време са се отнасяли към „атмосферата като към открито сметище, като същевременно печелят от последствията".
„Знаем, че интересите, свързани с изкопаемите горива, няма да стихнат сами", посочи Гутериш и призова „всяко правителство да приеме национален план за постепенно премахване на изкопаемите горива".