В последната си реч пред ООН Гутериш предупреди за "призрака на етническото прочистване"

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Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес предупреди за „призрака на етническото прочистване" заради действията на Израел на окупирания Западен бряг. Той направи изказването си пред десетки държавни глави и лидери, събрали се за сесията на Общото събрание на ООН, предаде Франс прес и БТА.

Това е последното обръщение на бившия премиер на Португалия пред Общото събрание на ООН като генерален секретар. Вторият му петгодишен мандат изтича на 31 декември тази година. Днес Гутериш застана на трибуната в Ню Йорк при откриването на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание.

„Всички страни трябва да зачитат международното право и постановленията" на Международния наказателен съд (МНС), заяви той. Гутериш добави, че „не можем да си позволим двудържавното решение да изчезне пред очите ни".

В речта си генералният секретар на ООН призова САЩ и Китай да си сътрудничат в областта на изкуствения интелект (ИИ) и да „установят канали за диалог, прозрачност, доверие и сътрудничество".

„Основно задължение на правителствата е да пазят народите си", а държавите „с най-големи способности с ИИ имат най-голяма отговорност пред човечеството", подчерта Гутериш.

Генералният секретар на ООН отправи критики и към петролните гиганти, като ги обвини, че дълго време са се отнасяли към „атмосферата като към открито сметище, като същевременно печелят от последствията".

„Знаем, че интересите, свързани с изкопаемите горива, няма да стихнат сами", посочи Гутериш и призова „всяко правителство да приеме национален план за постепенно премахване на изкопаемите горива".