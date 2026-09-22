Ние сме заложници на Съвета за сигурност на ООН, заяви бразилският президент (Обновена)

Нямаме нужда от самолетоносачи, които да патрулират във водите ни. Имаме нужда от сътрудничество, обърнал се той към Тръмп

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес остро разкритикува Организацията на обединените нации и нейния Съвет за сигурност, посочвайки, че те не са изпълнили основополагащата си мисия за изкореняване на "бича на войната".

"ООН се провали в една от най-важните си мисии - да избави човечеството от бича на войната; доверието в нея никога не е било толкова ниско", заяви той по време на речта си пред Общото събрание на организацията, предадоха Франс прес и БТА.

"Всички ние сме държани като заложници от бездействието на Съвета за сигурност, който не успява да изпълни поверената му роля", добави той.

Бразилия не подценява заплахата, която представлява организираната престъпност, и е готова да се бори с престъпните банди, действащи в страната и отвъд границите ѝ, заяви още Луиз Инасио Лула да Силва. По думите му Бразилия се нуждае от международно сътрудничество, а не от външна намеса.

"Нямаме нужда от самолетоносачи, които да патрулират във водите ни. Имаме нужда от сътрудничество, за да спрем потока от оръжия и пари, които подхранват престъпността", заяви бразилският президент, като добави, че е предал това послание на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Лула да Силва подчерта, че Бразилия няма да позволи на "чуждестранни и местни врагове на демокрацията" да се намесят в изборите в страната през октомври, като предупреди за дезинформационни кампании, целящи да изкривят обществения дебат.

В изказването си пред Общото събрание на ООН левият политик заяви, че някои кандидати злоупотребяват със свободата на изразяване, за да се свързват с чуждестранни интереси, противоречащи на тези на Бразилия, но добави, че страната разполага с модерна и стабилна избирателна система, способна да гарантира честността на гласуването.

Лула заяви, че изборите ще бъдат прозрачни и конкурентни, като избирателите ще трябва да избират между "демокрацията и отричането", докато той ще се бори за четвърти непоследователен президентски мандат. Няколко социологически проучвания показват, че статистически той би получил равен брой гласове с десния си съперник Флавио Болсонаро при евентуален балотаж.