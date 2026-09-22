Вучич пред Урсула фон дер Лайен: Вярвам, че Сърбия ще ускори пътя си към членство в ЕС

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Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази увереност, че страната му ще ускори пътя си към членство в Европейския съюз пред председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Двамата проведоха кратка среща в рамките на сесията на Общото събрание на ООН, предадоха ТАНЮГ и БТА.

„По време на кратък разговор с Урсула фон дер Лайен имах възможността да изразя искрена благодарност за всичко, което тя е направила за Сърбия през последните години. Вярвам, че Сърбия, независимо от изхода на (предстоящите парламентарни) избори, ще ускори пътя си към пълноправно членство в Европейския съюз", написа Вучич в профила си в Инстаграм.

По-рано днес сръбският президент проведе срещи и с президента на Финландия Александър Стуб, президента на Румъния Никушор Дан, премиера на Словения Янез Янша, австрийския федерален канцлер Кристиан Щокер, президента на Чехия Петър Павел и президента на Полша Карол Навроцки.