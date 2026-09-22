Тръмп от ООН към журналистка от Си Ен Ен: "Нямате място тук"

"Нямате място тук". Така президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на въпрос за войната в Иран на журналистка от Си Ен Ен.

Острата забележка беше по адрес на Кейтлан Колинс, която му зададе въпрос на влизане в централата на ООН преди началото на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации, пише БТА.

Тръмп е в конфликт с няколко американски медии, сред които CNN, MS NOW и Politico, които той обвини в разпространение на „фалшиви новини". Той им забрани достъпа до Белия дом. В знак на солидарност големите американски телевизионни мрежи обявиха бойкот и отказаха да отразяват събития с участието на Тръмп. Медиите заведоха съвместен иск във федералния съд във Вашингтон с искане за незабавно възстановяване на акредитацията им. В съдебното си искане телевизионните мрежи нарекоха действията на администрацията „най-крещящото посегателство срещу Първата поправка" на Конституцията на САЩ.

Според западните медии президентът е взел това решение, след като неговата помощничка Натали Гарп е излъчила откъси от критични репортажи.

На този фон Белият дом стартира „Trump TV" в своя YouTube канал – 24/7 излъчване на изключително положителни новини, изявления и речи на Доналд Тръмп. „Trump TV" ще излъчва „най-добрите видеоклипове и най-важните моменти" с участието на президента Тръмп 24/7, без критични коментари.