Трима от 11 ученици, ранени след стрелба край турско училище, са с опасност за живота

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Инцидентът е станал ден след определянето на мерки за повишаване на сигурността в училищата в Турция

11 ученици са ранени, а трима са в критично състояние с опасност за живота след стрелба край турско училище днес сутринта.

Стрелбата е станала около 8 часа тази сутрин пред професионално-техническата гимназия „Инджи Юзмез" в квартал Тургутлу в град Маниса, Западна Турция. Нападателят, ученик от девети клас в същото училище с инициали Х.О., е открил стрелба с пушка. Той е бил идентифициран и задържан от полицията. Арестувани са и родителите, както и дядото на младежа.

Това съобщи турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, цитиран от държавната телевизия ТРТ Хабер и БТА. Децата са в реанимация след претърпени операции. Останалите ранени са без опасност за живота.

Министрите на вътрешните работи и на образованието – Мустафа Чифтчи и Юсуф Текин, се намират в Маниса.

„Нападателят е извършил нападението, като е стрелял с пневматична пушка, регистрирана на името на баба му, от разстояние 87 метра по децата, които в този момент са отивали към училището. В резултат на нападението са ранени общо 11 деца", обясни Чифтчи.

Инцидентът е станал ден след подписването на протокол между министерствата на вътрешните работи и на образованието, който включва мерки за повишаване на сигурността в училищата в Турция.

„В допълнение към предприетите мерки ние, като Министерство на вътрешните работи, имаме свои собствени мерки по отношение на сигурността в училищата. Оценяваме всички училища според риска за сигурността преди началото на учебния процес. В резултат на тази оценка определяме училищата като такива с риск от първа, втора, трета и четвърта степен", обясни още Чифтчи.

„В училищата с риск от първа и втора степен имаме служители на реда. Те постоянно дежурят в училищата. В училищата с риск от трета и четвърта степен имаме служители за връзка с училищата. Те се свързват с училищните администрации при необходимост", допълни министърът.

По думите му тази година за първи път, след консултация с министъра на труда и социалното осигуряване Ведат Ъшъкхан, са наети 31 000 градински пазачи. От тях 23 000 са започнали работа вчера.

Училището, в което е станала стрелбата, е определено като учебно заведение с риск от първа степен, уточни Чифтчи.

Екип от 25 психолози е изпратен в Маниса, за да окаже социална подкрепа на учениците и учителите от училището, съобщи министърът на семейството и социалната политика Махинур Йоздемир Гьокташ.