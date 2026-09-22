Белият дом пусна своя телевизия след скандалите с пресата (Обзор)

Обвиниха американския лидер, че създава държавна медия

Белият дом стартира денонощна телевизия, която ще отразява събитията около президента Доналд Тръмп. Платформата се казва Trump TV и ще работи през ютюб. Тя беше пусната късно вечерта в понеделник и ще представя най-актуалните събития, свързани с политическия живот на държавния глава.

“Гледайте на едно място най-важните моменти на администрацията на Тръмп. Най-добрите видеоклипове, важни коментари и задължителните акценти се отразяват 24/7 и се актуализират в реално време. Бъдете информирани и в крак с последните новини!”, гласи описанието на канала.

Засега той не излъчва на живо, но показа стари речи на републиканеца от лятото, военни кадри и хвалебствени слова за въоръжените сили на САЩ.

Новата медия се появи дни след като Белият дом забрани достъпа на журналисти на три от най-големите медии в страната. Това са Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и “Политико”. Самият президент обяви, че е бил принуден да стигне до това решение, защото въпросните новинарски организации нарочно го представяли в лоша светлина. Освен това републиканецът за пореден път ги обяви за фалшиви.

Забраната на достъпа на Си Ен Ен провокира петте най-големи телевизии в страната да спрат видеоизлъчването от Белия дом. Си Ен Ен заедно с каналите “Фокс Нюз”, Ей Би Си, Си Би Ес и Ен Би Си формират т.нар. медиен панел на Белия дом. Той е отговорен за разпространението на видеоматериали от сърцето на политическата власт на САЩ до медии по целия свят.

Trump TV не беше посрещната добре от губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, чието име е спрягано за кандидат на демократите на следващите президентски избори през 2028 г.

“Първо Тръмп изгони независимите медии от Белия дом. Сега буквално стартира държавна телевизия, за да се опита да заглуши факта, че той и корумпираната му администрация провалят американския народ. Това наистина е автократично поведение от страна на един провален президент”, коментира Нюсъм.

Трите медийни организации, на които е забранен достъпът до Белия дом, заведоха дело срещу администрацията на Тръмп. В съвместно изявление те обясниха, че без предизвестие или съдебно производство Белият дом е отнел акредитациите на техните журналисти, защото не одобрява репортажите им.

“Ако това остане без отговор, то заплашва свободата на пресата и правото на обществото на независима журналистика, свободна от правителствена намеса”, предупредиха те.

