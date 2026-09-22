"Да ги пратя ли в ада?" - Тръмп подхвана Иран пред ООН - имали ракета, която може да стигне до Европа (Обзор)

Време е да спрем убийствата в Украйна, заяви от Ню Йорк US президентът

Остри критики към Иран, приписване на заслуги за приключване на 8 войни и хвалби за силата на САЩ - така премина речта на Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН, което започна във вторник.

За никого не беше изненада, че една от основните теми в словото на републиканеца беше войната в Иран и преговорите за евентуалния ѝ край. Тръмп заяви, че му предстои трудно решение, а именно дали да сключи сделка с Техеран и да позволи на икономиката на страната да се възстанови, или да я обрече на гибел.

“Да унищожа ли Ислямската република

и да го направя ли бързо? Да ги пратя ли в ада?”, попита иронично той от трибуната.

След това Тръмп повтори свое твърдение, за което напоследък доста говори - иранските лидери щели да сключат сделка след междинните избори в САЩ през ноември. “Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите”, отбеляза той. Според американския президент причината била, че Техеран “чака” да види как ще се представят републиканците тази зима.

От началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари досега Тръмп е правил доста заявки, че Вашингтон и Техеран са близо до сключване на сделка. Проверка показва, че между март и юни президентът е правил такива коментари поне 20 пъти.

В речта си Тръмп каза още, че Иран “се държи зле не защото е силен и уверен, а защото е слаб и отчаян”. И призова всички членове на ООН да “бъдат единни” и да сложат край на “иранския терор”, което впоследствие ще доведе до “падане на цените на петрола”. Според Тръмп “със смелост и решителност всичко е възможно. Големи промени могат да се случат бързо”.

Пред Общото събрание Тръмп разказа своята версия за събитията, свързани с отношенията на САЩ с “фанатичния ирански режим”, откакто се е върнал на поста миналата година. Той отбеляза, че веднага е предложил на Техеран икономическо сътрудничество, ако страната се откаже от ядрената си програма и спре да подкрепя тероризма. И допълни, че иранците отказали, като поясни, че наред с това режимът създал ракета, “която може да порази Европа”.

След Иран Тръмп не пропусна да си припише заслуги за края на 8 войни. И даже заяви, че пакистанският премиер му казал, че самият Тръмп спасил живота на 30 млн. пакистанци.

В контекста на Украйна Тръмп обеща, че ще сложи край на войната и поясни, че Вашингтон “работи в тясно сътрудничество” както с Киев, така и с Москва. Добави, че мирните преговори напредват “по-бързо, отколкото хората разбират”, показвайки неотложност, тъй като “25 хил. млади хора умират всеки месец”.

“Гледам снимки от бойното поле и наистина не искам да ги виждам повече”, каза Тръмп. Посочи, че наскоро е подписал силен законопроект на Конгреса за Украйна, който му дава “огромни нови митнически правомощия”. Проектът имал за цел да затегне санкциите срещу Русия и Тръмп ще го използва, “ако е необходимо”. “Време е да спрем убийствата”, категоричен е републиканецът.

Макар за мнозина да е ясно, че Тръмп няма най-топлите чувства към ООН, той все пак благодари на Съвета за сигурност за единодушната подкрепа за “нашия 20-точков мирен план за Газа и за официалното одобряване на Съвета за мир”. Той каза, че близо 30 държави са се присъединили към борда и благодари на страните членки за даренията в размер на милиони долари.

Американският президент не пропусна да спомене и Куба. Той посочи, че САЩ се стремят към “фундаментална промяна” в Куба, като отбеляза, че “свободата” скоро ще дойде на острова. Това накара кубинската делегация, присъстваща на речта му, да напусне.

А за изкуствения интелект американецът обясни, че трябва да бъде преименуван на “суперинтелект” в САЩ, тъй като “звучи много по-добре” и е по-точен. Тръмп настоя, че няма да задушава растежа на технология, “която ще бъде по-голяма от индустриалната революция”.

По-позитивни коментари имаше и за “безпрецедентното” споразумение за сигурност на САЩ с Дания и Гренландия. Според Тръмп САЩ ще получат това, което той нарича “постоянен

контрол” върху сигурността на Гренландия

И отбеляза, че Вашингтон ще има “пълната способност да направи необходимото, за да защити американския континент, както и Европа и други места”.

В началото на сесията отиващият си генерален секретар на ООН Антониу Гутериш произнесе последната си реч пред Общото събрание. Пред световните лидери португалецът отбеляза, че за последното десетилетие, което обхваща 10-годишния му мандат, “избухнаха войни с опустошителни последствия, които се проточиха с отвратителна жестокост”.

И допълни: “Гражданското население се превърна в мишена. Човешките права бяха потъпкани. Гладът беше превърнат в оръжие. Хуманитарни работници бяха убити. Международното право беше захвърлено настрана”. Без да споменава конкретно Израел, той остро критикува “яростната атака срещу палестинците в Газа”, чийто мащаб на убийства и разрушения “не съм виждал през всичките си години като генерален секретар”.