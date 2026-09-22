ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лайънъл Ричи отново в болница, пак има проблеми съ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23606255 www.24chasa.bg

В Гренландия ще има две големи военни американски бази

1444
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. СНИМКА: РОЙТЕРС

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две "много големи военни бази" на арктическия остров.

"Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази", заяви американският президент.

Той добави, че след подписването на споразумението САЩ ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена ѝ - Кралство Дания, предаде ДПА и БТА.

Тръмп предизвика голяма криза в отношенията с европейските съюзници на САЩ, когато преди няколко месеца заплаши да присъедини Гренландия към американската територия.

Споразумението относно Гренландия беше обявено от Тръмп в петък, но така и не беше публикувано.

То признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение, заяви датската премиерка Мете Фредериксен тази вечер пред датски медии.

Пред радио ДР от Ню Йорк Фредериксен определи договора като добър от датска гледна точка. Тя поясни, че споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в арктическия регион, а също и за НАТО и за Европа.

Според Вашингтон споразумението гарантира, че Китай и Русия няма да могат да създадат военни бази в Гренландия, нито да осъществят инвестиции в чувствителни области без съгласието на САЩ. Споразумението също така проправя пътя към укрепване на американското военно присъствие, пише БТА.

САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. СНИМКА: РОЙТЕРС
Две много големи американски военни бази ще бъдат изградени в Гренландия, предвижда споразумението СНИМКА: РОЙТЕРС
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. СНИМКА: РОЙТЕРС
Две много големи американски военни бази ще бъдат изградени в Гренландия, предвижда споразумението СНИМКА: РОЙТЕРС
САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. СНИМКА: РОЙТЕРС
Две много големи американски военни бази ще бъдат изградени в Гренландия, предвижда споразумението СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Българска електрическа лодка с награда във Венеция (Видео)