В Гренландия ще има две големи военни американски бази

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САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурност на полуавтономната датска арктическа територия в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че съгласно споразумението Вашингтон ще изгради две "много големи военни бази" на арктическия остров.

"Веднага ще започнем да развиваме значително военно присъствие на съответните места. Ще изградим две много големи военни бази", заяви американският президент.

Той добави, че след подписването на споразумението САЩ ще имат много по-сигурни отношения с Гренландия и суверена ѝ - Кралство Дания, предаде ДПА и БТА.

Тръмп предизвика голяма криза в отношенията с европейските съюзници на САЩ, когато преди няколко месеца заплаши да присъедини Гренландия към американската територия.

Споразумението относно Гренландия беше обявено от Тръмп в петък, но така и не беше публикувано.

То признава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, както и правото на гренландския народ на самоопределение, заяви датската премиерка Мете Фредериксен тази вечер пред датски медии.

Пред радио ДР от Ню Йорк Фредериксен определи договора като добър от датска гледна точка. Тя поясни, че споразумението е от полза за северните страни и за сигурността в арктическия регион, а също и за НАТО и за Европа.

Според Вашингтон споразумението гарантира, че Китай и Русия няма да могат да създадат военни бази в Гренландия, нито да осъществят инвестиции в чувствителни области без съгласието на САЩ. Споразумението също така проправя пътя към укрепване на американското военно присъствие, пише БТА.