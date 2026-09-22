Лайънъл Ричи отново в болница, пак има проблеми със сърцето

Три седмици, след като му прилоша по време на концерт в Сейнт Луис, щата Мисури, музикалната легенда Лайънъл Ричи отново влезе в болница заради проблем със сърцето.

77-годишният певец в момента се намира в лечебно заведение и получава лечение за предсърдно мъждене, което е неравномерен сърдечен ритъм.

"Лионел е претърпял стандартна процедура за предсърдно мъждене", заяви представител на Ричи пред "Дейли Мейл".

"Докторът каза, че всичко върви перфектно. Лайнъл се справя чудеесно, но ще си вземе малко почивка, след което скоро ще се завърне на сцената", допълни той.

В резултат на последния си медицински проблем, музикантът бе принуден да отмени следващите си три концерта с Earth, Wind & Fire. Според програмата на турнето му „Sing a Song All Night Long" предстояха концерти тази събота в Сан Франциско, 30 септември в Чикаго и 2 октомври в Колумбъс, Охайо.

Това е третият случай в рамките само на няколко месеца, в който хитмейкърът бива хоспитализиран. На 30 август той потърси медицинска помощ след концерта си в Сейнт Луис, щата Мисури. След спектакъла си там той едва се държал на краката си и за последната песен от концерта - All Night Long, е помолил да му донесат стол. След това 77-годишният изпълнител е бил откаран в местна болница за медицински преглед. Тогава лекарите заявиха, че вероятно става дума за дехидратация.

По време на престоя му в болницата тогава, Ричи прекара дни в интензивното отделение и се подложи на изследвания за сърдечно-съдови проблеми. Бе изписан 3 дни, след като бе приет в лечебното заведение.

Видео от последната песен от концерта му в The Muny във "Форест Парк", получено от Daily Mail, показва как Ричи на моменти сякаш е задъхан, докато се опитва да изпее един от най-големите си хитове All Night Long.

На видеото се вижда още как Ричи изглежда затруднен да стои прав и в началото на песента се налага да седне пред пианото, където остава до края й. Вижда се как певецът се завръща на сцената за All Night Long, но в рамките на 30 секунди сценичен работник неочаквано изнася пейка за пиано, което предполага, че Ричи може да я е поискал зад кулисите. Въпреки това певецът продължава с песента, но прави жест към сценичния екип пейката да бъде преместена по-близо до предната част на сцената.

След това изпълнителят, облечен в червено кожено яке с надпис All night Long на гърба, сяда на края на пейката и продължава да пее за публиката. Близки кадри от видеото обаче показват Ричи останал почти без дъх на места.

След края на песента музикалната легенда стана от пейката и си тръгна с гръб към публиката, преди да се обърне отново към нея и да извика "Лека нощ", разпервайки ръце. Междувременно на голям видеоекран зад него бяха прожектирани негови видеа от предходни години.

Дни по-късно стана ясно, че Ричи е бил хоспитализиран в "Св. Луис" скоро след това изпълнение.

През юни на концерт в щата Минесота Ричи също е почувствал слабост и е бил откаран в болница. Тогава изпълнителят се почувствал "замаяно и странно", което пък го накара да прекъсне по-рано шоуто.

Лайнъл Ричи стана известен още през 70-те години като член на групата Commodores, която подгряшваше концертите на The Jackson 5.

През 1982 г. Ричи издаде дебютния си солов албум Lionel Richie, който стана четирикратно платинен с продадени над 4 милиона копия.

Певецът има множество издадени хитови сингли, сред които All Night Long, Hello и Say You, Say Me, отличена с „Оскар" за най-добра песен към филма „Бели нощи" с Михаил Баришников в главната роля. Лайнъл Ричи е носител и на „Златен глобус" и на четири статуетки „Грами".

Ричи има 3 деца - 45-годишната Никол Ричи, 28-годишната София Ричи и 32-годишният Майлс Ричи. От 2014 г. пък е във връзка с 36-годишната Лиза Париджи.