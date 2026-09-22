Ердоган иска реформиране на Съвета за сигурност на ООН, вече не можел да опазва мира

Той осъди и определените от него „глобални политики за джендър неутрализация", които според него са се превърнали в кампания срещу семействата и децата

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес в Ню Йорк, че Организацията на обединените нации вече не е в състояние да изпълнява задължението си за опазване на мира, и призова за реформиране на Съвета за сигурностл

В обръщението си към Общото събрание на ООН Ердоган осъди и ситуацията в Газа, като заяви, че „никой със съвест не може да си затвори очите" пред случващото се там. Той изрази съжаление, че палестинският президент Махмуд Абас не присъства на форума, и призова държавите, които не признават палестинската държава, да преразгледат позицията си. Ердоган призова също всички страни да засилят натиска върху Израел за прекратяване на войнатар предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

За втора поредна година администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отказа да издаде визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказът на Палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирните споразумения с Израел. В крайна сметка Общото събрание разреши на палестинския президент да направи обръщение чрез видеоконферентна връзка.

Ердоган заяви още, че Турция продължава усилията си заедно с всички страни за прекратяване на сраженията между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение на хутите в Йемен. Той отбеляза, че продължаващите военни действия не са в интерес на никого, и подчерта, че Анкара ще продължи дипломатическите си усилия за прекратяване на конфликта.

Хутите засилиха нападенията срещу Саудитска Арабия на фона на подновените сражения в Йемен, припомня Ройтерс.

Турският президент заяви също, че Анкара продължава контактите си както с Русия, така и с Украйна, за да съдейства за гарантирането на безопасността на корабоплаването в Черно море. По думите му нападенията срещу търговски плавателни съдове там са недопустими, независимо кой ги извършва.

Ердоган каза още, че Турция се надява на прекратяване на войната между Русия и Украйна при запазване на териториалната цялост и суверенитета на Украйна.

В обръщението си той осъди и определените от него „глобални политики за джендър неутрализация", които според него са се превърнали в кампания срещу семействата и децата. По думите му тази тенденция може да бъде противопоставена чрез защита на традиционното семейство, състоящо се от мъж и жена.

Коментарите му идват седмица след като турските власти предприеха мащабни акции и арести срещу ЛГБТК+ групи в рамките на операция, наречена „Моето семейство е в безопасност". Според правителството операцията има за цел да защити децата и семейните ценности. До момента в рамките на операцията са арестувани 82 души, както и над 150 протестиращи срещу акцията.

Турските власти са блокирали също достъпа до сайтове и профили в социалните мрежи на ЛГБТК+ организации, активисти и независими медии, включително профила на турския клон на международната неправителствена правозащитна организация „Амнести интернешънъл" в социалната мрежа Екс.