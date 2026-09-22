Антонио Гутериш: Пукнатините се превърнаха в каньони

Не се очертава истинско прекратяване на огъня в нито един от основните конфликти – от Украйна и Близкия изток до Судан и Мианма

„„Разломните линии в нашия свят се разширяват. Пукнатините се превърнаха в каньони", предупреди днес Антонио Гутериш в последното си обръщение като генерален секретар на ООН по време на общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на световната организация.

Гутериш, чийто мандат изтича в края на годината, изрази тревога, че не се очертава истинско прекратяване на огъня в нито един от основните конфликти – от Украйна и Близкия изток до Судан и Мианма.

Човечеството е изправено пред четири определящи „изпитания на силата" – свързани с войната и мира, неравенството, изменението на климата и изкуствения интелект. Те ще покажат дали светът ще поеме към нова ера на сътрудничество или към още по-дълбоко разделение, посочи генералният секретар в последния си годишен доклад пред ООН. Вторият и последен петгодишен мандат на Гутериш изтича в края на тази година, припомня БТА.

Бившият португалски премиер представи най-належащите глобални кризи не като отделни и изолирани проблеми, а като различни проявления на една фундаментална борба за това как и от кого се упражнява властта.

„Най-голямата сила не е силата да доминираш. Това е силата да изградиш бъдеще, което работи за всички", подчерта Гутериш, чийто мандат приключва след около 100 дни.

Описвайки изминалото десетилетие като период на ерозия на международните норми – от нападенията срещу цивилни във военни конфликти и убийствата на хуманитарни работници до пренебрегването на международното право и отслабването на доверието между държавите – той отбеляза, че самата същност на властта претърпява фундаментална трансформация в три направления.

Според него това са появата на нови държавни сили, значителното прехвърляне на правомощия от правителствата към частни корпорации и отделни личности, както и нарастващата роля на изкуствения интелект и автономните оръжия при вземането на решения, които някога са били запазена територия на хората.

„Разломните линии в нашия свят се разширяват. Пукнатините се превърнаха в каньони", обобщи Гутериш.

Вместо да приеме фрагментацията като неизбежна, той призова за засилване на международното сътрудничество и изграждане на истински глобална мрежа, основана на взаимозависимост и споделени правила. В същото време предупреди за опасността светът да бъде разделен на съперничещи си блокове с отделни икономически системи и системи за сигурност – сценарий, който през последните години той определя като „Големия разлом".

На фона на поредицата от кризи в Близкия изток, Украйна, Судан и Мианма Гутериш изрази съжаление, че така наречените споразумения за прекратяване на огъня често се свеждат само до „по-слаби пожари", докато цивилните продължават да плащат цената.

Той отново призова за спазване на решенията на Международния съд за ивицата Газа и предупреди, че разширяването на еврейските селища на окупирания от Израел Западен бряг заплашва да обезсмисли решението на конфликта чрез създаването на две държави.

Генералният секретар на ООН осъди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна като явно нарушение на Устава на ООН.

Повтаряйки дългогодишните си призиви за реформа на Съвета за сигурност на ООН, той определи продължаващата липса на постоянно представителство на Африка като „несправедлива и неоправдана", като посочи, че органът с 15 членове е създаден в коренно различна геополитическа епоха.

Гутериш обърна внимание и на разминаването между рекордното световно богатство и милиардите хора, които все още нямат достъп до храна, чиста вода, образование и здравеопазване. По думите му неравенството не е просто икономически проблем, а въпрос на власт над възможностите, ресурсите и правото на самоопределение.

Той потвърди и дългогодишната си позиция, че международната финансова система оставя развиващите се страни притиснати от дългове, докато те едновременно се сблъскват с климатични бедствия, за които имат минимален принос.

„Равенството не е мечта; то е решение", заяви в заключение Антонио Гутериш.