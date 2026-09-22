Куба отговори на Тръмп: Имаме право да сме независима държава

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Министърът на външните работи на Куба Бруно Родригес нарече "клевети" думите на американския президент Доналд Тръмп, който в речта си пред Общото събрание на ООН заяви, че Куба "ще падне".

Президентът на САЩ заяви, че неговата администрация се стреми към коренна промяна на ситуацията в Куба, която, според него, се управлява от комунистически режим, който е под значителен натиск.

"Това е напълно провалена държава. Тя се проваля както никога досега и ще падне. Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба", добави той.

"Американското правителство е неспособно да приеме, че Куба е и има право да бъде напълно независима и суверенна държава", написа Родригес в социалната мрежа Екс. "Нито неверните твърдения на американския президент пред ООН, нито някоя от клеветите му не могат и няма някога да опровергаят този факт", добави дипломатът, предадоха Франс прес и БТА.

Кубинската делегация напусна залата в знак на протест по време на изказването на американския президент.

САЩ поддържат търговско ембарго над Куба в продължение на повече от 60 години, а администрацията на Тръмп увеличи натиска над комунистическото правителство на острова, след като през януари използва армията си, за да отстрани венецуелския президент Николас Мадуро.

Тръмп и в миналото е наричал Куба "провалена държава", включително през юни, когато каза, че САЩ имат някои много добри планове за страната и ще се погрижат за нея.

Хавана се противопоставя на Вашингтон от десетилетия, след революцията на Фидел Кастро през 1959 г.

Тръмп е силно подкрепян от твърдолинейните американци с кубински произход във Флорида, които от десетилетия оказват натиск за предизвикана от САЩ смяна на режима.