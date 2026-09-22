Един загинал и двама пострадали от руска атака с дронове срещу Одеска област

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"Руснаците продължават да тероризират мирните жители на Одеска област. За съжаление, в резултат на ударите един човек загина. Поднасям съболезнования на близките му. Двамата пострадали са хоспитализирани". Това съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.

По негова информация руски дронове са атакували Одеска област днес привечер, като в резултат на ударите са били нанесени щети на складове. Избухнали са мащабни пожари, спасителите ликвидират последиците.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.