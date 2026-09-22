Турция, Египет и Пакистан подкрепиха Саудитска Арабия

Външните министри на Турция, Египет, Саудитска Арабия и Пакистан излязоха днес с обща декларация, с която засвидетелстват солидарност с правото на саудитците да се бранят в съответствие с международното право. Те подчертават необходимостта от гарантиране на безопасността на корабоплаването в региона на фона на зачестяващите атаки от страна на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси.

След среща в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк министрите изразиха и дълбока загриженост относно продължаващите конфликти в региона, като заявиха, че диалогът и дипломацията са единственият път към устойчиво решение. Те изразиха и подкрепата си за правителството на Йемен в усилията му за постигане на стабилност и мир, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Хусите засилиха нападенията срещу Саудитска Арабия на фона на подновените сражения в Йемен, припомня Ройтерс.

Днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви в обръщение на годишната сесия на Общото събрание на ООН, че Турция продължава усилията си заедно с всички страни за прекратяване на сраженията между Саудитска Арабия и подкрепяното от Иран движение на хусите в Йемен, като отбеляза, че продължаващите военни действия не са от ничия полза. Той подчерта, че Анкара ще продължи дипломатическите си усилия за прекратяване на конфликта.