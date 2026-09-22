След първата си среща Анди Бърнам и Тръмп установили "добра връзка"

Британският министър-председател Анди Бърнам се срещна днес в Ню Йорк за първи път с американския президент Доналд Тръмп. След разговорите Бърнам заяви, че двамата са установили „добра връзка", въпреки различията си по някои въпроси на външната политика.

След срещата Тръмп определи Бърнам като „човек с вроден бизнес нюх". Двамата са обсъдили теми, сред които войната в Украйна, статута на Фолкландските острови и търговски въпроси, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

„Тези отношения са от голямо значение за нас и ние ще ги развиваме", каза Бърнам.

Отношенията със САЩ ще бъдат сред основните предизвикателства във външната политика на британския премиер. Според Ройтерс Бърнам и екипът му вероятно са изпитали облекчение, че първата публична среща с Тръмп е преминала безпроблемно.

Партньорството между Вашингтон и Лондон, дълго време определяно като един от най-крепките съюзи в света, беше поставено под напрежение заради външнополитическия курс на Тръмп. Сред спорните решения е и решението на САЩ и Израел да атакуват Иран тази година, отбелязва агенцията.

След днешната среща Тръмп отново разкритикува британския план за уреждане на статута на съвместната американско-британска военна база на остров Диего Гарсия в Индийския океан, като го нарече „ужасна сделка". Бърнам заяви, че ще търси решение на въпроса.

Миналата година Великобритания постигна споразумение да прехвърли на Мавриций суверенитета над архипелага Чагос след повече от два века британско владение. В същото време Лондон трябваше да запази 99-годишен договор за наем на най-големия остров – Диего Гарсия, където се намира стратегическата военна база. Законодателството, необходимо за прилагането на споразумението, обаче беше спряно заради съпротивата на САЩ.

„Не подкрепям това – сделката беше ужасна", каза Тръмп днес. „Появява се собственик, когото го няма преди това в продължение на десетилетия и векове. Според мен това е абсурдно", добави американският президент.